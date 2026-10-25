Açık eleştirilerin ardından: Carrick, Bournemouth karşısında Bruno'yu cezalandırdı

Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, Portekizli Bruno Fernandes'i Bournemouth karşısında takımın ilk on birinden çıkardı ve böylece Manchester United kaptanı, yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez yedek kulübesine oturdu. Bu gelişme, oyuncunun teknik direktörün tarzını açıkça eleştirmesinin ardından birkaç gün sonra geldi.

Bu bilgiler, İngiliz "Daily Mail" gazetesine göre aktarıldı. Gazete, Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde Como karşısında kendi sahası dışında 4-1 kaybettiği ağır yenilginin ardından, Carrick'in her zaman sahaya sürdüğü kaptanını ilk on birden çıkarma yönünde kesin bir karar aldığını belirtti.

Bruno Fernandes genellikle Manchester United'ın ilk on birinde yer alan ilk isimlerden biri olur ve maçlar sırasında nadiren sahadan ayrılır; bu nedenle onun ilk on birden çıkarılması alışılmadık bir durum sayılıyor.

Bu karar, Carrick'in Kasım 2021'de Villarreal karşısında aldığı benzer karardan bu yana, Fernandes'in fiziksel hazırlıkla ilgisi olmayan sebeplerle ilk on birden çıkarıldığı ilk kez oldu.

Carrick, Fernandes'in Como maçı sırasında taktik tarza yönelttiği açık eleştiriler karşısında, takımın teknik direktörü olarak otoritesini pekiştirmeye ihtiyaç duyuyordu ve bu durumun cezasız kalması mümkün değildi.

Cuma günü meydan okuyucu bir hava taşıyan basın toplantısında Carrick, hiçbir bireyin kulüpten daha büyük olmadığını vurgulayarak, takımın çıkarlarının her şeyden önce geldiğini ifade etti.

Carrick şöyle konuştu: "Benim için en önemli şey, her şeyden önce takımdır. Her zaman kulübün çıkarına olanı yapacağım."

Medyaya yaptığı açıklamalarda genellikle kelimelerini özenle seçmesiyle tanınan Fernandes, Como karşısındaki yenilginin ardından teknik ekibe sert eleştiriler yöneltmişti.

Manchester United kaptanı şöyle demişti: "Bu, rakibe adam adama baskı yapmama, bazen arkamızda boşluklar bırakma, topu ilk anda geri kazanmaya çalışma ya da rakibi bekleyip ona topu verme yönünde teknik ekibin bir kararıydı."

Ve ekledi: "Ancak bu takımlara topu gereğinden fazla verdiğinizde, özgüven kazanıyorlar ve topun arkasında çok sayıda oyuncu bulunduruyorlar; bu da sizi çok koşmaya zorluyor ve oyuncuların moralini bozuyor. Sonunda topu geri kazandığınızda ise bacaklar ve zihinler istenileni yerine getirmekte daha az yetkin hale geliyor."



