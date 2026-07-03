Açık bir söz… Valverde, Uruguay’daki hayal kırıklığının ardından sessizliğini bozdu

Real Madrid’in yıldızı Uruguaylı Fede Valverde, milli takımının Dünya Kupası’ndan elenmesiyle ilgili sessizliğini bozdu.

Uruguay milli takımı, Suudi Arabistan ve Yeşil Burun Adaları ile berabere kalıp İspanya'ya yenilerek 2 puanla 8. grupta üçüncü sırada yer aldı ve 2026 Dünya Kupası'ndan grup aşamasında erken elendi.

Valverde, Instagram hesabından şu mesajı paylaştı: “Eleme üzerinden birkaç gün geçti ve yaşadıklarımı ancak şimdi sindirmeye başlayabiliyorum. Her ne kadar içimden bir parçanın, Katar Dünya Kupası’nda yaşadığım gibi bir ilk tur elemesini asla atlatamayacağını bilsem de... O acı hâlâ içimde duruyor."

Valverde, “Ülkem karşısında muazzam bir sorumluluk hissediyorum. Bu, ruhumu gururla dolduran bir onur. Elimden gelen her şeyi yaptım; fiziksel ve zihinsel olarak hazırlandım, daha önce yaşananların tekrarlanmaması için çaba gösterdim ve sezon boyunca çok çalıştım. Ancak belli ki bu yeterli olmadı” diye ekledi.

Valverde, “Bu yenilgiyi kabul ediyorum ve milli takıma ve sizlere karşı görevimi yerine getiremememin tüm sorumluluğunu üstleniyorum” diye vurguladı.

"Bu başarısızlığın sorumluluğunu üstleniyorum ve bu sorumluluğun gerektirdiği seviyede olamadığımı biliyorum. Ancak, ne olursa olsun, hayatım pahasına olsa bile ülkemi temsil etmekten vazgeçmeyeceğim" dedi.

Son olarak, “Nasıl ve ne zaman olacağını bilmiyorum, ancak size hayatım üzerine yemin ederim ki, bu milli takımı hak ettiği yere, zirveye ulaştırmadan ayrılmayacağım” dedi.