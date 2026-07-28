Avrupa futbol yönetimi, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"nın kararlarını uygulamayı reddetti. 55 Avrupa ulusal federasyonu ile UEFA'nın hakem sorumluları, oyun kurallarının yorumlanmasında birlik sağlamak, fiili maç süresini artırmak ve video yardımcı hakem sistemi (VAR) kullanımını daha sınırlı ve tutarlı hale getirmek amacıyla 2026/27 sezonu için bir dizi ortak yönlendirici ilke üzerinde anlaştı.

"Marca" gazetesine göre toplantı, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirildi ve toplantıya Uluslararası Futbol Kurulu (IFAB) temsilcisi de katıldı. Toplantının amacı, gelecek sezona hazırlık kapsamında oyun kurallarında yapılan son değişiklikleri analiz etmekti.

Varılan anlaşmalar, birçok hakem tartışmasına sahne olan 2026 Dünya Kupası'nın ardından geliyor. Bu tartışmalar arasında İran'ın Mısır karşısında uzun bir ofsayt incelemesinin ardından iptal edilen golü ya da Belçika'ya Senegal karşısında video yardımcı hakem teknolojisi (VAR) müdahalesinin ardından verilen penaltı yer alıyor. Bu olaylar, video yardımcı hakem teknolojisinin (VAR) ne zaman devreye girmesi gerektiği ve incelemelerin ne kadar sürmesi gerektiği tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

Toplantının ana konularından biri video yardımcı hakem teknolojisinin (VAR) işleyişiydi. Katılımcılar, özellikle Uluslararası Futbol Kurulu'nun (IFAB) protokolünde yaptığı son değişikliklerin ardından, video yardımcı hakemin müdahalelerine ilişkin ortak kriterlerin güçlendirilmesi gerektiği konusunda anlaştı.

Video teknolojisinin başlıca rolü

Bu bağlamda, video yardımcı hakem teknolojisinin (VAR) yalnızca "açık ve bariz" bir hata bulunması veya hakemin net bir müdahaleyi gözden kaçırması durumunda devreye gireceği bir kez daha vurgulandı.

UEFA, sistemin maçların video odasından yeniden yönetilmesi için değil, esas karar mercii olarak kalması gereken orta hakemi desteklemek için tasarlandığını vurguladı.

Hakem sorumluları ayrıca, aşırı uzun incelemelerin çoğu zaman ilk kararın açık bir şekilde hatalı olmadığına işaret ettiğini öne sürerek, ekran önündeki uzun incelemelerin sınırlandırılması çağrısında bulundu.

Bunun yanı sıra, Uluslararası Futbol Kurulu'nun (IFAB) yakın zamanda yaptığı açıklamaların ardından, oyuncuların kimlik tespiti durumlarında birleşik kriterlerin uygulanması konusunda anlaşmaya varıldı.

Varılan diğer anlaşmalar arasında, zaman kaybını önlemeye ve oyunun yeniden başlamasını hızlandırmaya yönelik olarak Uluslararası Futbol Kurulu'nun (IFAB) onayladığı reformlara oybirliğiyle verilen destek yer alıyor.

Bu önlemler özellikle kale vuruşları, taç atışları, oyuncu değişiklikleri ve sakatlıklardan kaynaklanan duraklamalar gibi durumları etkiliyor.

UEFA'ya göre hakemler, topun oyunda olduğu fiili süreyi artırmak ve gereksiz gecikmeleri azaltmak amacıyla, tüm ulusal ve uluslararası müsabakalarda bu yeni hükümleri "titizlik ve kararlılıkla" uygulamaları yönünde talimat alacak.

Hakemler ile oyuncular arasındaki ilişki

Toplantıda ayrıca hakemler ile oyuncular arasındaki ilişki de ele alındı. UEFA ve ulusal federasyonlar, hakemlere saygıyı artırmak ve saha içindeki itirazları azaltmak amacıyla 2024 Avrupa Uluslar Kupası sırasında geliştirilen modelden esinlenen bir formül olan takım kaptanları ile hakemler arasındaki iletişim protokolünün güçlendirilmesi konusunda anlaştı.

UEFA ayrıca, tüm Avrupa futbol müsabakalarında oyun kurallarının ve video yardımcı hakem teknolojisi (VAR) protokolünün birleşik biçimde uygulanmasını kolaylaştırmayı amaçlayan yeni önlem ve girişimleri önümüzdeki haftalarda açıklayacağını bildirdi.