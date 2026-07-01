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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Açık bir açıklamayla… Yamal, Cristiano Ronaldo karşısında teslim bayrağını çekiyor

İspanya - Avusturya
İspanya
Avusturya
Dünya Kupası
Portekiz - Hırvatistan
Portekiz
Hırvatistan
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Lamin uzun süre kalmayı planlamıyor

Genç İspanyol yıldız Lamine Yamal, Portekizli efsane Cristiano Ronaldo’nun elinde bulunan Dünya Kupası’nın en önemli rekorlarından birini eşitleme ya da kırma olasılığının kapısını erkenden kapattı; çünkü turnuvanın altı farklı edisyonunda forma giymeyi hayal edemediğini açıkladı.

Yamal’ın bu açıklamaları, Ronaldo’nun futbol tarihinde 6 farklı Dünya Kupası turnuvasında gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçmesinden sadece birkaç gün sonra geldi.

Yamal, genç yaşına rağmen bu rekoru egale edecek ya da hatta kıracak en önemli adaylardan biri olarak geniş çapta görülse de, İspanyol oyuncu sahalardaki uzun kariyeri konusunda son derece gerçekçi bir tavır sergiledi.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano’nun X platformundaki hesabında paylaştığı açıklamalarda Yamal, “Kendimi 6 Dünya Kupası’nda oynarken ya da 40 yaşına kadar futbol oynamaya devam ederken kesinlikle hayal edemiyorum” dedi.

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Ronaldo, Özbekistan'a attığı golle 2026 Dünya Kupası'nda tarihe geçerek, 6 farklı Dünya Kupası turnuvasında gol atan ilk oyuncu oldu.

Arjantinli efsane Lionel Messi de 6 turnuvada yer almıştı, ancak 2010 Güney Afrika Dünya Kupası’nda gol atmayı başaramamıştı.

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