Acı verici: Türkiye, 2026 Dünya Kupası'nda bir kez daha utanç yaşıyor

Türkiye, Cuma gecesi Paraguay’a karşı (0-1) acı bir yenilgiye uğradı. Türkler bir devre boyunca bir kişi fazla oynadılar, ancak gol atmayı başaramadılar. Teknik direktör Vincenzo Montella’nın takımı bir kez daha büyük bir hayal kırıklığı yaşattı ve 2026 Dünya Kupası’ndan elendi.

Türkiye kadrosunda, Avustralya’ya karşı alınan 2-0’lık yenilginin ardından Haarlemli Orkun Kökçü kadro dışı bırakıldı. Arnhemli Ferdi Kadioglu ise yıldız oyuncular Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız ile birlikte ilk 11’de yer aldı.

Türkler, Dünya Kupası’nın en hızlı golünü atan Paraguay karşısında korkunç bir başlangıç yaptı. Maçın henüz 64. saniyesinde Matías Galarza, Türk kalecisi Uğurcan Çakır’ı bir vuruşla alt etti: 0-1.

Ardından Türkiye, tüm gücüyle atağa geçti. Mert Müldür, tek bir vuruşla hem üst direğe hem de yan direğe çarptı. İlk yarı bitmeden kısa bir süre önce, Paraguaylı yıldız oyuncu Miguel Almirón yeni bir kuralın kurbanı oldu.

Birkaç itiş kakışın ardından Almirón, bir rakiple konuşurken elini ağzına götürdü. Türk milli takım oyuncuları bu durumu hemen hakeme bildirdi. VAR ile görüşüldükten sonra Salvadorlu hakem Ivan Barton Cisneros kırmızı kart kararı verdi.

İkinci yarıda da Paraguay'ın organizasyonu oldukça iyiydi. Türkiye, hücum hırsını golü bulmaya çeviremedi.

Birkaç yedek oyuncunun da bu durumu değiştirememesi de buna katkıda bulundu. Eski Feyenoord oyuncusu Kökçü, ancak 86. dakikada oyuna girdi ve artık önemli bir rol oynayamadı.