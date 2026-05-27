Acı verici: Milli takımdan kadro dışı kalan oyuncu, Dünya Kupası şarkısının klibinde yer aldı

Jeremie Frimpong, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman tarafından Hollanda milli takımının nihai Dünya Kupası kadrosuna alınmadı. Oysa Liverpool'da forma giyen oyuncu, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacağını varsayıyor gibiydi.

Frimpong, Pazartesi günü Surinamlı rapçi Jonna Fraser'ın TikTok'ta yayınladığı bir videoda yer aldı. "We're All Gonna Make It" şarkısı ile Hollanda milli takımının taraftarları Dünya Kupası havasına giriyor.

Videoda "World Cup ready!" yazısıyla etiketlenen sağ ayaklı oyuncu, Dünya Kupası'nda forma giymeyi umarak neşeyle dans ediyor. Ancak Koeman, Çarşamba günü 15 kez milli olan oyuncuya kötü bir haber verdi.

Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında milli takım teknik direktörüne, Frimpong'un kadroda yer almamasının bir sakatlıkla ilgili olup olmadığı soruldu. Durum böyle değil, ancak sakatlık eğilimi bir rol oynamış.

"Bu sezonun genel bir tablosu olarak, o düzenli olarak sakatlandı. En son Ekvador maçında oyuna girdiğinde çok kısa bir süre sonra tekrar oyundan çıktı. Bu sık sık oldu. Bu fiziksel bir mesele," dedi Koeman.

Yine de sadece sakatlık eğilimi rol oynamadı. "Ama sağ kanat için başka birini seçtim," diye ekledi milli takım teknik direktörü. Koeman, West Ham United ile Premier League'den küme düşen Crycensio Summerville'i kastediyor.