The Athletic'in haberine göre, Liverpool'un sahibi Fenway Sports Group (FSG), Arne Slot'a gelecek sezon durumu tersine çevirme şansı vermek istiyor. Ancak bu saygın yayın organı, bu cümlenin arkasına önemli bir "ama" ekliyor.

Liverpool çok çalkantılı bir sezon geçiriyor. 2025'teki şampiyonluk yılının ardından, bu yıl sportif açıdan pek çok şey yolunda gitmiyor. Geçtiğimiz Cumartesi günü Manchester City, Slot'un takımını FA Cup'tan acımasızca eledi (4-0) ve Premier League sıralaması da Liverpool'a pek gülümsemiyor.

The Reds şu anda İngiltere'nin en zorlu liginde beşinci sırada yer alıyor. Bu (muhtemelen) Şampiyonlar Ligi bileti için yeterli, ancak takipçiler Slot ve arkadaşlarının ensesinde.

En yakın rakibi Chelsea, Liverpool'dan sadece bir puan geride ve yedinci ve sekizinci sıradaki Brentford ve Everton ile arasındaki fark da sadece üç puan.

The Athletic, "Elbette hafifletici sebepler dikkate alınır, ancak teknik direktör taraftarların desteğini kaybetmeye devam ediyor" diye yazıyor. "Bazıları Cumartesi günü Etihad Stadyumu'ndan erken ayrılırken, Xabi Alonso'nun adını yüksek sesle haykırdı."

"FSG, Hollandalıya gelecek yıl işleri düzeltme şansı vermek istiyor, ancak sezon önümüzdeki haftalarda tamamen dağıldığı takdirde pozisyonu savunulamaz hale gelecek" deniyor.

"Cumartesi günkü ikinci yarı en endişe verici kısımdı," diye devam ediyor makale. "Slot soyunma odasında ne söylemiş olursa olsun, oyuncular açıkça onu dinlemedi. Liverpool daha iyiye gitmek yerine daha kötüye gitti." Ve böylece Liverpool artık tek bir kupa için mücadele ediyor. "Ya Şampiyonlar Ligi yada hiç."