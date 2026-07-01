Acı verici bir şüphe… Roy Keane, İngiltere’nin yıldızı hakkında: Neden Dünya Kupası’na geldi?

Eski Manchester United yıldızı Roy Keane, İngiltere milli takımının kanat oyuncusu Bukayo Saka’nın 2026 Dünya Kupası’na fiziksel olarak hazır olup olmadığı konusunda şüphelerini dile getirerek, oyuncunun en iyi formunda görünmediğini belirtti.

32'li turda Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımıyla oynanacak maç öncesinde "Stick to Football" adlı podcast'te konuşan Keane, "Keskin görünmüyor. Fiziksel olarak kendine güveniyor mu? Eğer tüm bu sorunları yaşıyorsa ve büyük resme bakarsak, neden burada?" dedi.

Kein sözlerine şöyle devam etti: “Dinleniyor olması gerekirdi. Zihninde en iyi durumda olmadığını bildiğinde, savunmacılarla mücadele etmekten ve kendi oyun stilini sergilemekten vazgeçersin.”

Gary Neville de Saka hakkında benzer bir görüş dile getirerek şöyle dedi: “Hiç de iyi görünmüyor. Asıl sağ kanat oyuncunun dinlenmeye ihtiyacı olduğunu ve yedek olarak oyuna girmesi gerektiğini söylemek endişe verici.”

Ve şöyle devam etti: “Onun bu durumda olması benim için büyük bir endişe kaynağı. Wayne Rooney bir turnuvaya en iyi formunda olmadan gelmişti, David Beckham da bir turnuvaya en iyi formunda olmadan gelmişti. Dünya Kupası’nda formunu geri kazanamazsın, bu sezon öncesi antrenman değil.”

Ve şöyle devam etti: “Gerçekten de yedek kalacağını ve oyuna yedek kulübesinden girmek zorunda kalacağını düşünüyorum.”

Saka’nın 2026 Dünya Kupası’nda İngiltere formasıyla sadece bir maçta ilk 11’de yer aldığı, ancak Panama’ya karşı 2-0 kazanılan son maçta bir asist yaptığı hatırlanıyor.

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