Acı dolu bir karşılaşma… Herkesin karşı çıkmasına rağmen FIFA neden bronz madalya maçında ısrar ediyor?

Dünya Kupası’ndaki üçüncülük maçı hiçbir zaman final maçının sahip olduğu önemi kazanamadı; aksine, on yıllardır turnuvanın en tartışmalı maçlarından biri olmaya devam etti, hatta maçın tarafları arasında bile.

Yarın Pazar sabahının erken saatlerinde Fransa ile İngiltere arasında 2026 Dünya Kupası'nda bronz madalya için oynanacak karşılaşma yaklaşırken, bu maçın düzenlenmesinin yararı konusundaki tartışmalar yeniden alevlendi. Birçok kişi, şampiyonluk hayali kuran bu iki milli takıma hiçbir katkı sağlamadığını düşünürken, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ise sportif boyutun ötesindeki nedenlerle bu maçı sürdürmekte ısrar ediyor.

Her iki takım da yarı finalde mağlup olduktan sonra, üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Fransa, İspanya karşısında direnemedi; İngiltere ise Arjantin’in “remontada” tuzağına düştü.

İki takım da bu maçı oynamak istemiyor

İngiltere milli takımının Alman teknik direktörü Thomas Tuchel, her iki takımın oyuncularının da bu maçı oynamaya hiç hevesli olmadıklarını itiraf ederek, herkesin üçüncülük mücadelesi yerine finalde yer almayı dilediğini vurguladı.

Tuchel, yarı finalde Arjantin'e yenildikten sonra şunları söyledi: "Ne bizim oyuncularımızdan biri, ne de Fransa oyuncuları bu maçı oynamak istiyor. Herkes finalde oynamak istiyordu."

Öte yandan, "L'Équipe" gazetesi, Fransa milli takımının teknik kadrosundan bir üyenin şu sözlerini aktardı: "Sizce oyuncular bu maçı oynamak istiyor mu? Elbette hayır, bu takım buraya başka bir hedef için geldi. Oynamak zorunda kalmaktan tiksiniyorlar."

Bu açıklamalar, milli takım kamplarında hakim olan görüşü yansıtıyor; zira maç, şampiyonluk hayallerinin suya düşmesinden sadece birkaç gün sonra oynanacak ve bu da kupa mücadelesine kıyasla motivasyonun sınırlı kalmasına neden oluyor.

“FIFA”nın vazgeçmek istemediği tarihi bir gelenek

Sürekli eleştirilere rağmen, FIFA’nın 1934 yılından bu yana turnuvanın değişmez bir parçası haline gelen bu maçı iptal etmeyi düşündüğü görünmüyor; tek istisna, final grubu sistemiyle düzenlenen 1950 Dünya Kupası’dır.

Avrupa Uluslar Kupası, 1980 yılından bu yana üçüncülük maçını programından çıkarmış olsa da, FIFA bu maçı hâlâ turnuva programının temel bir unsuru olarak görüyor.

Ek mali gelir

Fransız RMC ağının yayınladığı bir rapora göre, FIFA’nın bu maça ısrar etmesinin arkasında açık ekonomik nedenler yatıyor; zira üçüncülük maçı, bilet satışları, televizyon yayın hakları veya reklam gelirleri yoluyla ek bir gelir kaynağı oluşturuyor.

Ayrıca bu maç, ev sahibi stadyuma yeni bir kitlesel etkinlik düzenleme fırsatı sunarken, yayıncı kanallara da yüksek izlenme oranları sağlıyor; özellikle de finalden hemen önce oynanması nedeniyle, final maçına bir hazırlık niteliği taşıyor.

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Daha büyük ödüller

Kazanç sadece “FIFA” ile sınırlı değil; milli takımlar da üçüncü ve dördüncü sıralar arasındaki mali farktan yararlanıyor.

Bronz madalya kazanan takım 29 milyon dolar alırken, dördüncü sıradaki takım 27 milyon dolar alıyor; yani aradaki fark 2 milyon dolar. Bu ödül, özellikle turnuva boyunca üstlendikleri büyük maliyetler göz önüne alındığında, ulusal federasyonlar için ek bir teşvik oluşturuyor.

Bronz madalya ve tarihi bir onur

Maçın galibine, Olimpiyat Oyunlarında uygulanan sisteme benzer şekilde resmi bir törenle bronz madalyalar verilir; bu da, final maçının ışıltısından uzak kalsa da, madalyaya sembolik bir değer kazandırır.

"FIFA" sıralamasına doğrudan etki

Maç, dünya sıralaması açısından da ek bir önem kazanıyor; dostluk maçlarından daha fazla puan kazandırıyor ve milli takımların sıralamasını etkileyebiliyor. Bu durum, daha sonra eleme kura çekimlerine ve gelecekteki uluslararası turnuvalara da yansıyor.

Yedekler için bir fırsat

Birçok analist, bu maçın sunabileceği en iyi şeyin, turnuva boyunca yeterli süre alamayan oyunculara fırsat vermek olduğunu düşünüyor.

Birçok kişi, yedek oyuncuların sahaya çıkmasının onlara uluslararası deneyim kazanma fırsatı sunduğunu ve turnuva boyunca milli takımın bir parçası olmasına rağmen fazla süre almayan oyuncuları ödüllendirdiğini düşünüyor.

Rekorlar

Eleştirilere rağmen, tarih boyunca üçüncülük maçları unutulmaz anlara sahne olmuş ve birçok rekorun kırıldığı yerler olmuştur.

Fransa’nın forveti Kylian Mbappé, turnuvayı üst üste ikinci kez gol kralı olarak bitirme şansına sahip; şu anda Lionel Messi ile 8 golle eşit durumda, ancak turnuva istatistiklerine göre Arjantin kaptanı asist sayısında önde.

Ayrıca, her ikisi de 6 golle turnuvada yer alan İngiliz ikili Harry Kane ve Jude Bellingham’ın da gol krallığı için yarışma şansı bulunuyor.

Üçüncülük maçı, Dünya Kupası tarihinin en ünlü rekorlarından bazılarına sahne olmuştur. Bunların en önemlisi, 1958 turnuvasında Batı Almanya karşısında 4 gol atarak tek bir turnuvadaki gol sayısını 13'e çıkaran Fransız Just Fontaine'in rekorudur ve bu rekor bugün hâlâ kırılmamıştır. Ayrıca, Uluslararası Futbol Federasyonu’nun istatistiklerine göre, Türk futbolcu Hakan Şükür, 2002 Dünya Kupası’ndaki üçüncülük maçında sadece 11 saniye sonra Dünya Kupası tarihinin en hızlı golünü attı.