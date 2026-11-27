Tottenham Hotspur, sezonun en zorlu dönemine girmeden önce yeni bir ağır darbe aldı. Brezilyalı yıldız Savio'nun, nükseden arka adale sakatlığı nedeniyle Premier Lig'in yoğun Noel fikstüründe forma giyemeyeceği kesinleşti.

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Teknik direktör Roberto De Zerbi'nin bugün, cuma günü duyurduğu haber, altı hafta boyunca sahalardan uzak kalan genç oyuncunun dönüşünü sabırsızlıkla bekleyen Tottenham taraftarlarına adeta yıldırım gibi düştü.

Savio, geçen hafta sonu sahalarında Ipswich Town'ı 2-0 yendikleri maçta altı hafta sonra ilk kez resmi bir karşılaşmada forma giymişti. 64. dakikada oyuna giren Brezilyalı oyuncu, dönüşünü takım için önemli bir güç olarak gören taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanmıştı.

Ancak sevinç yarım kaldı. Brezilyalı oyuncu, önceki sakatlığıyla aynı bölgede şiddetli ağrı hissetmesinin ardından maçın bitimine sadece iki dakika kala oyundan çıkmak zorunda kaldı ve bu durum kulübün teknik ve sağlık ekiplerinde endişeye yol açtı.

De Zerbi, pazar günü Sunderland ile oynanacak maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında, sakatlığın daha önceki arka adale sakatlığının nüksetmesi olduğunu doğruladı. Bu da Savio'nun, Tottenham'ın çok sayıda kritik maça çıkacağı Noel döneminin tamamını kaçıracağı anlamına geliyor.

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İtalyan teknik adam üzgün bir ses tonuyla şunları söyledi: "Kabullenmesi zor bir durum. O iyi bir oyuncu ve bu yeni sakatlıklarla boğuşuyor ama bunlar futbolun bir parçası."

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De Zerbi, durumun zorluğuna rağmen kulübün tedavi süresince oyuncunun yanında olacağını ve eskisinden daha güçlü dönmesi için ona gereken her türlü desteği sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Teknik direktör, 22 yaşındaki oyuncunun iyileşme süresi için kesin bir tarih vermekten kaçınarak bu sürenin 50 ile 80 gün arasında olabileceğini belirtti. Bu uzun süre, takımın sezonun çok önemli bir döneminde oyuncunun hizmetlerinden yararlanamayacağı anlamına geliyor.

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Yine de iyimser bir hava yaymaya özen gösteren De Zerbi, Savio'nun formuna ve hazır oluşuna tam olarak kavuştuğunda sezonun son bölümünde kilit bir isim olacağını vurguladı.

De Zerbi şöyle devam etti: "Yokluğunun etkili olacağını biliyoruz ama güçlü bir şekilde geri dönebileceğine inanıyoruz. O yetenekli bir oyuncu, büyük bir mentaliteye sahip ve en iyi haliyle dönmek için çok çalışacak."

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Bu eksiklik De Zerbi'yi büyük bir sınavla karşı karşıya bırakıyor. Teknik direktör, özellikle Premier Lig'de art arda gelen maçların yarattığı yoğunluk düşünüldüğünde, Savio'nun son üçte birlik bölgedeki hızını ve becerisini telafi edebilecek hücum alternatifleri bulmak zorunda kalacak.

Bu sakatlık ayrıca kısa sürede tekrarlayan arka adale sakatlıkları nedeniyle oyuncunun fiziksel hazırlığına dair soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Bu durum, sağlık ekibinin oyuncunun rehabilitasyon programını yeniden gözden geçirmesine yol açabilir.

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Sonuç olarak Tottenham taraftarları, Savio'yu yeniden takımın formasıyla görmek için uzun bir süre beklemek zorunda kalacak. Ancak umut, bir sonraki dönüşün son olması ve Brezilyalı oyuncunun sezonun belirleyici bölümünde takımı sırtlaması yönünde.