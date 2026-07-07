Acı çok büyük… Ancelotti, Brezilya’daki felaketin ardından sessizliğini bozdu

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, “Seleção”nun 16 turunda Norveç’e 2-1 yenilerek 2026 Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından ilk açıklamasını yaptı ve milli takımla birlikte yürüttüğü projeye olan güveninin devam ettiğini vurguladı.

Brezilyalıların bir felaket olarak nitelendirdiği elenmenin ertesi günü, İtalyan teknik direktör sosyal medya hesapları üzerinden şunları söyledi: “Bugün acımız çok büyük, ancak inşa ettiğimiz şeye olan inancımız hâlâ sarsılmaz. Milli takımımız için çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman birlikte… Her zaman Brezilya.”

Ancelotti, Brezilya milli takımını 17 maçta yönetti ve bu maçlarda 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

2026 Dünya Kupası'ndaki serüveninde milli takım üç galibiyet ve bir beraberlik elde etmiş, ancak 16 turunda Haaland'ın attığı iki golle Norveç'e yenilerek turnuvaya veda etmişti.

Brezilya milli takımı, Eylül sonu ile Ekim başı arasında planlanan bir sonraki uluslararası maç aralığında Avustralya milli takımıyla iki maç oynayacak ve ayrıca Asya'dan bir milli takımla dostluk maçı düzenlemek için çalışmalar yürütecek.

Ancelotti’nin Brezilya Futbol Federasyonu ile 2030 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor ve gelecek turnuvalara hazırlık sürecinde milli takımı yönetmeye devam edecek.

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