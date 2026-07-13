"Acı çekiyordum ama görmezden geliyordum"... Hossam Hassan'ın hayati tehlike arz eden ameliyatının perde arkası

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, 2026 Dünya Kupası öncesinde tam bir gizlilik içinde yaşadığı ciddi bir sağlık krizinin ayrıntılarını açıkladı; o dönemde kimseye haber vermeden kalp kateterizasyonu ameliyatı geçirmiş ve üç stent takılmıştı.

Kalp Enstitüsü'nün eski dekanı Dr. Cemal Şaban ise Facebook'taki resmi sayfasından, "Dekanın", o dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki milli takım kampından döndükten hemen sonra maruz kaldığı muazzam baskıların sonucu olarak şiddetli göğüs ağrıları yaşadığını, "saat 03.00'te kardeşi İbrahim Hasan ve kaptan Tarık Süleyman eşliğinde havaalanına ulaştığını" belirtti.

Şaban, Hüsam Hasan’ın geçen Ramazan ayının son on günü içinde Green Heart Hastanesi’ne yatırıldığını ve burada kalp kateterizasyonu geçirdikten sonra faaliyetlerine yeniden başlayarak Firavunlar ile antrenman görevlerini sürdürdüğünü açıkladı.

Eski Kalp Enstitüsü Dekanı, milli takım teknik direktörünün kendisine şahsen, konunun tam bir gizlilik içinde tutulduğunu ve eleme maçları ile Dünya Kupası hazırlıklarının yoğun olduğu bu hassas dönemde medyaya hiçbir bilgi sızmadığını teyit ettiğini belirtti.

Hassan Hassan, bir televizyon röportajında şunları söylemişti: “Son dönemde iki ameliyat ve bir kateterizasyon geçirdim, ayrıca 3 stent takıldı. Eleştirileri görmezden geliyordum ve görmüyormuş gibi davranıyordum, ama gerçekte hepsini görüyordum; teknik yeteneklerimden şüphe duyuyorlardı.”

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü sözlerine şöyle devam etti: “Oyuncuları övdüğüm söyleniyor, ama gerçek şu ki ben her şeyden önce Allah’ı ön planda tutuyorum. Yapıcı eleştirileri severim ve bunlardan faydalanırım, ancak yaşananlar, futboldan hiçbir şey anlamadığım yönünde doğrudan bir suçlamaydı.”

Husam Hasan, medya mensubu Mona El-Shazly’nin sunduğu özel bölümde, bir dizi aile üyesiyle birlikte yer aldı. Bu röportajda, Mısır futbolunun yaşadığı en zor dönemlerden birinde milli takımı yöneten teknik direktörün hayatının insani yönleri ortaya çıktı.

Bu, Hossam Hassan’ın sağlık krizinin ayrıntılarını kamuoyuna ilk kez açıkladığı an oldu. O dönemde çift cephede bir mücadele veriyordu: Birincisi hastalıkla, ikincisi ise milli takımdaki teknik yaklaşımı ve taktiksel tercihlerine yönelik şiddetli eleştirilerle.