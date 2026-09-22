Bulvar gazetesinin haberine göre Franklar, 20 yaşındaki stoperin Şubat 2025'te VfB Stuttgart'a transferinde kendilerine ayrıca özel bir prim maddesi garanti altına aldı. Buna göre savunma oyuncusu şimdi DFB formasıyla ilk maçlarında süre alırsa, kulüp düşük altı haneli bir meblağ kazanacak.

Jeltsch, A Milli Takım kadrosuna ilk kez çağrıldı ve 1 Ekim'de Sırbistan'a karşı oynanacak ile 4 Ekim'de Yunanistan deplasmanındaki Uluslar Ligi karşılaşmalarında kesin olarak düşünülüyor.

O dönemde halihazırda 9,5 milyon avroluk bonservis bedelini içeren anlaşma, böylece iki taraf için de tam bir başarı olarak görülüyor. VfB cephesinde bonus ödemesinin Nürnberg'e herhangi bir burukluk olmadan gönderilmesi bekleniyor. Teknik direktör Sebastian Hoeneß yönetiminde sağ ayağını kullanan oyuncu adeta "roket gibi" bir başlangıç yaptı, kısa sürede ilk 11'deki yerini aldı ve piyasa değerini ciddi şekilde yukarı çekti.

Bu hızlı gelişim, Avrupa futbolunun ağır toplarının da gözünden kaçmadı. Buna göre FC Bayern Münih, FC Arsenal ve FC Liverpool, 2025 yılında Said El Mala'nın önünde prestijli Fritz Walter Altın Madalyası'na layık görülen savunma oyuncusunun somut talipleri arasında gösteriliyor.

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Jürgen Klopp, Stuttgartlı Finn Jeltsch hakkında ne söyledi?

Jeltsch son dönemde önemli bir isimden de özel ilgi gördü. "Bana ilk anda çok tanıdık gelmeyen oyuncular arasında gözüme ilk çarpan Finn oldu", dedi Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Jeltsch için. "Çünkü istatistiklere bakıyorsun ve düşünüyorsun: Dostum, maç sayısı, ha? Bu da ne? Sonra biraz daha yakından bakınca şunu fark ediyorsun: Çok iyi iş çıkaran, sıra dışı atletizme sahip ve top oynayabilen sıra dışı bir savunmacı."

Genç oyuncunun bu özellikleri tesadüf değil. Savunmacı, daha altyapı seviyesinde büyük başarılar yaşadı ve Almanya genç milli takımıyla U17 Dünya ve Avrupa şampiyonu oldu. Bu jenerasyon ise artık erkek futbolunda giderek daha fazla öne çıkmaya başladı.

"Biz U17'de dünya ve Avrupa şampiyonu olduk", dedi Klopp: "Şimdi 20 yaşında olmaları gerekiyor. Artık ehliyetleri de varken, onları kullanabiliriz." Jeltsch için yaklaşan milli maçlarla birlikte, uluslararası düzeydeki yerini daha da sağlamlaştırmak adına şimdi bir sonraki büyük sahne ortaya çıkıyor.