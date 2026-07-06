Acı bir son… Ravinia, Dünya Kupası’na acı bir hayal kırıklığıyla veda etti

Brezilyalı yıldız Raphinha’nın Dünya Kupası serüveni, Samba Dansçıları’nın çeyrek finalde Norveç’e 1-2 yenilerek turnuvadan elenmesinin ardından acı bir şekilde sona erdi.

"Sport" gazetesi, Ravinia'nın Brezilya milli takımının en önemli hücum oyuncularından biri olarak Dünya Kupası'na geldiğini, ancak grup aşamasında geçirdiği kas sakatlığının performansını büyük ölçüde etkilediğini belirtti.

Rafinha, grup aşamasının ikinci turunda Haiti ile oynanan maçta sağ uyluk arka kasında ağrı hissederek sahayı terk etmek zorunda kaldı. Bu sakatlık, başlangıçta Brezilya milli takım kampında endişe yarattı ve daha sonra yapılan tıbbi tetkikler, oyuncunun sağ uyluk kasında bir sorun yaşadığını doğruladı.

Brezilya milli takımı, Ravinia’yı turnuvanın geri kalan maçlarından resmi olarak kadro dışı bırakmamış ve teknik ekip de iyileşme sürecini hızlandırmaya çalışmış olsa da, Barça’nın kanat oyuncusu tam olarak forma girmeye yetecek kadar zamana sahip olamadı ve turnuvanın kritik aşamasına en iyi seviyesinden uzak bir şekilde çıktı.

Norveç’e karşı alınan mağlubiyet, Brezilya milli takımının Dünya Kupası’ndaki hayallerine son verdi; takım, hedefine bir kez daha yaklaşamadı.

Rafinha için ise bu son, kişisel açıdan daha da acı oldu. Barcelona’da yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen iyi bir sezon geçirdikten sonra, Brezilya projesinin liderlerinden biri olarak Dünya Kupası’na girmişti; ancak sakatlık olabilecek en kötü zamanda geldi ve ondan fark yaratması beklenen turnuvada etkisini durdurdu.

Şimdi Brezilyalı kanat oyuncusu, Barcelona kadrosuna dönmeden önce fiziksel iyileşmesini tamamlamayı hedefleyerek yaz tatiline başlıyor.

Katalan kulübü, Ravinha’nın durumunu yakından takip etmeye devam edecek. Turnuva, onun için beklenenden erken sona erdi ve vücudu devam edemeyecek duruma geldiği andan itibaren Dünya Kupası serüveninin olumsuz etkilendiğini hissetmesine neden oldu.