Futbol tarihinin en büyük iki efsanesinin kariyerlerini kıyaslayan eski İngiliz yıldız Gary Lineker, Cristiano Ronaldo'nun milli takım kariyerinin görünüşe göre son bulduğu gergin biçimden duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, "Don"un tıpkı Lionel Messi'nin Buenos Aires'te yaşadığı efsanevi tablo gibi, büyüklüğüne yakışır bir vedayı hak ettiğini vurguladı.

Lineker'in açıklamaları Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda düzenlenen "Spor Endüstrisi Liderler Haftası" konferansının kenarında, 41 yaşındaki Ronaldo'nun geçen hafta Portekiz milli takımı kampından ani ayrılığının nedenlerini açıkladığı ve teknik direktörü Jorge Jesus'u verdiği sözleri çiğnemekle suçladığı uzun açıklamasından yalnızca 24 saat sonra geldi.

Diğer kıtadaki tablo ise tam tersiydi. Lionel Messi, Benin karşısında 3-0 kazanılan hazırlık maçında bir gol atıp iki gol pası vererek Arjantin taraftarına ideal bir biçimde veda etti; Monumental Stadı'nda hararetli alkışlar ve bitmek bilmeyen tezahüratlar eşliğinde, sanki eksiksiz bir kariyere saygı duruşu gibi görünen bir gecede.

Lineker, gazetecilere hüzünlü bir ifadeyle şöyle konuştu: "Bence bu biraz üzücü, çünkü o çok büyük bir oyuncuydu ve sonunda, beş ya da on yıl sonra kimse bu gerginliği hatırlamayacak, yalnızca ne kadar büyük olduğunu hatırlayacağız."

İngiliz futbol efsanesi şunları ekledi: "Ama bence Messi'nin vedası son derece etkileyiciydi ve bence Cristiano da aynısını hak ediyor."

Bu açıklama, bir buçuk on yıldan fazla süre futbol tahtını paylaşan iki yıldız arasındaki tarihi rekabeti yeniden gündeme getiriyor. Bu rekabette Messi, Ronaldo'nun beş Ballon d'Or'una karşılık sekiz Ballon d'Or kazandı; ancak bugün ikisi de bu yılki ödülün en güçlü adayları arasında sayılmıyor.

Konuşması sırasında Lineker, Çekya karşısındaki maçta forma giyerek İngiltere ile 125 maça ulaşıp efsanevi kaleci Peter Shilton'ın milli maç rekoruna ortak olan ve 3-0'lık galibiyette gol sayısını 91'e yükselten vatandaşı Harry Kane'i övme fırsatını da kaçırmadı.

Üç Aslanlar formasıyla 48 gol atan Lineker, mevcut milli takım kaptanını överek onu tarihin en büyük İngiliz oyuncularından biri olarak nitelendirdi ve şöyle dedi: "Bence bu listede yer almayı hak ediyor, belki Bobby Charlton'ın, hatta belki Bobby Moore'un yanında. Sicil kaydına bakın, inanılmaz."

Sözlerini şöyle tamamladı: "O sadece bir golcü değil, benim gibi sadece bir ceza sahası oyuncusu da değil, bundan çok daha fazlası. Geriye çekilebiliyor, her yere pas dağıtıyor, her türden gol atıyor, iki ayağıyla, kafasıyla; her şeye sahip."



