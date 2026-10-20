Bu, Şampiyonlar Ligi'nde sıradan bir maç değil; adeta fabrika ile ürününün karşılaşması. Yarın çarşamba günü Santiago Bernabéu'da Alman ekibi Leipzig, en başarılı yatırımlarından ikisiyle, bugün Real Madrid forması giyen Ibrahima Konaté ve Yan Diomande ile yüz yüze gelecek. Tek bir akademiden çıkan iki kuşağın hikâyesi: 40 milyonla başlayan ve yalnızca 12 ayda 125 milyon euroya ulaşan bir fiyat patlamasıyla sonuçlanan bir öykü.

Konaté ve Diomande Almanya'da hiçbir zaman karşılaşmadı, ama aynı futbol pasaportunu paylaşıyorlar: 2009'daki kuruluşundan bu yana tescilli markası hâline gelen yetenek fabrikası Leipzig akademisi.

Konaté, 2017'de Fransız ekibi Sochaux'dan 18 yaşındayken Leipzig'e katıldı. Şampiyonlar Ligi'ne yeni yükselen kulüp ona bel bağladı ve Konaté, 4 sezon sonra Avrupa'nın en iyi savunmacılarından biri hâline geldi. Almanya'ya bedelsiz gelen oyuncu için Liverpool, 2021'de 40 milyon euro ödedi.

Konaté transferinden sekiz yıl sonra Leipzig yeni mücevherini buldu. Fildişili kanat oyuncusu Yan Diomande, 2025'te Leganés'ten yalnızca 20 milyon euro karşılığında geldi ve patlamak için tek bir sezon ona yetti: 36 maçta 13 gol ve 9 asist. Bu rakamlar, Real Madrid'i geçtiğimiz yaz 125 milyon euro ödemeye itti ve bu transfer, Alman kulübün tarihindeki en pahalı satış oldu.

Gelecek maçlar RMA Şampiyonlar Ligi 15:00 RBL

Her açıdan sıra dışı bir transferdi; Leipzig, ilk yatırımını yalnızca 12 ayda altı katından fazla artırdı. Real Madrid'e gelince, yatırım meyvelerini hızla vermeye başladı; nitekim pazar günü Sevilla karşısında bu görüldü. Diomande bir gol attı, ayrıca hız, çalım kabiliyeti ve büyük bir kişilik sergiledi.

Leipzig: Avrupa'nın milyon fabrikası

Konaté ve Diomande'nin hikâyeleri birer istisna değil; aksine Leipzig'i Avrupa'nın en büyük yetenek kaynağına dönüştüren bir sportif politikanın ürünü. Mundo Deportivo'nun haberine göre durum bu şekilde.

Liste uzun ve ürkütücü: Joško Gvardiol 90 milyon euroya Manchester City'ye, Benjamin Šeško 76,5 milyon euroya Manchester United'a, Dominik Szoboszlai 70 milyon euroya Liverpool'a, Dani Olmo 60 milyon euroya Barcelona'ya ve Christopher Nkunku yaklaşık aynı bedelle Chelsea'ye.

Kulübün sportif direktörü Marcel Schäfer, bu felsefeyi Eylül 2025'te Sky Sports'a verdiği röportajda şöyle açıkladı: "Genç oyunculara büyük önem veriyor ve gelişimlerine çok fazla dikkat ediyoruz. Leipzig'de oynadıkları dönem onların son dönemi olmamalı."

Schäfer, kulübün genç oyuncuya Avrupa devlerine katılmadan önce bir geçiş aşaması olarak kendini sunduğunu belirtti; burada oyuncuya, büyük kulüplerdeki anlık sonuç baskısından uzak bir şekilde oyun süresi ve yüksek rekabetçi bir ortam sağlanıyor.

Başarının bedeli: Acı bir çelişki

Bu model, Leipzig'i acı bir çelişkiyle yüzleşmeye zorluyor: Büyük kupaları kazanabilecek oyuncular yetiştirmek, ardından zirveye ulaştıklarında onlardan vazgeçmek.

Kulübün eski icra kurulu başkanı ve kulübün yüzde 99'una sahip olan Red Bull şirketinde projelerden sorumlu mevcut başkan olan Oliver Mintzlaff, Aralık 2025'te Alman "Welt" gazetesine verdiği röportajda bunu kabul etti; kendisine özellikle Diomande hakkında soru soruldu.

Mintzlaff şöyle dedi: "Gelecekte de bazı oyuncuların ayrılmasına izin vermek zorunda kalacağız; kulübün oyuncu transferleri yoluyla gelir elde etmeye ihtiyacı var."

O dönemde Diomande'nin Almanya'da daha uzun süre kalmasının daha iyi olacağını vurgulamış olsa da, piyasa değerini çok aşan sıra dışı bir teklifin kulübü yeniden değerlendirmeye zorlayacağını kabul etti. Birkaç ay sonra teklif geldi: Real Madrid'den 125 milyon euro.

Çarşamba günü Leipzig, en iyi mezunlarından ikisinin, Konaté ve Diomande'nin, Bernabéu kalesinde Real Madrid formasıyla kendisine karşı oynadığını izlerken başarısının bedelini bir kez daha ödeyecek.



