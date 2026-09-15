Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), 2028 Şampiyonlar Ligi finalinin Bayern Münih'in kalesi olan Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanmasına karar verdi. Böylece kıtasal final, yılların ardından yeniden Avrupa'nın en ünlü stadyumlarından birine dönmüş olacak.

Karar, Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) Yürütme Kurulu'nun bugün salı günü Yunanistan'ın Selanik kentinde gerçekleştirdiği kritik toplantıda alındı; toplantıda turnuvanın 2028 yılındaki final maçına ev sahipliği yapacak stadyum olarak Bayern Münih'in stadı üzerinde karar kılındı.

Allianz Arena'nın 2028 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak stadyum olarak seçilmesi özel bir anlam taşıyacak; zira aynı stadyum, Bayern Münih ile Chelsea'nin 2012 sezonu finalinde karşılaştığı, turnuva tarihinin en heyecanlı final maçlarından birine sahne olmuştu.

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Ünlü finalden 16 yıl sonra dönüş

Şampiyonlar Ligi finali, stadyumun 19 Mayıs 2012'de Bayern Münih ile Chelsea'yi bir araya getiren final karşılaşmasına ev sahipliği yapmasından 16 yıl sonra Allianz Arena'ya geri dönecek.

O maç, turnuva tarihinin en dramatik finallerinden biriydi; özellikle Bayern Münih maçı kendi sahasında ve taraftarlarının ortasında oynamış, Avrupa kupasını kendi destekçilerinin önünde kaldırmayı ummuştu. Ancak Chelsea kupayı dramatik bir şekilde kapmasının ardından kulüp tarihinin en zorlu gecelerinden birini yaşadı.

Maçın normal süresi 1-1 berabere sona erdi; sonuç son dakikalara kadar askıda kaldıktan sonra karşılaşma uzatmalara gitti, ardından şampiyonun kimliğini penaltı atışları belirledi.

Bayern Münih maça muazzam bir taraftar desteğiyle çıktı ve Thomas Müller'in 83. dakikada skoru açmasıyla Alman ekibi kupayı kaldırma hayaline yaklaşmış gibi göründü.

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Müller'in golü, Chelsea'nin savunmasını ve kalecisini yanıltan bir kafa vuruşuyla geldi; böylece Allianz Arena tribünleri maçın bitimine birkaç dakika kala ev sahibinin öne geçmesini kutlayarak coştu.

Bayern Münih kupayı kendi sahasında kaldırma yolunda görünüyordu, ancak Chelsea pes etmeyi reddetti ve son anlarda tabloyu tersine çevirmeyi başardı.

88. dakikada Fildişi Sahilli Didier Drogba, bir kornerden yararlanarak güçlü bir kafa vuruşuyla Chelsea'nin beraberlik golünü kaydetmeyi başardı ve takımını kritik bir zamanlamada maça geri döndürdü.

Drogba'nın golü, kupayı taraftarlarının önünde kaldırmasına birkaç dakika kalan Alman ekibi Bayern Münih ve taraftarları için büyük bir şok oldu.

Normal süre 1-1 berabere sona erdi ve iki takım, penaltı atışlarına başvurmadan önce maçı belirleyecek bir gol arayışıyla iki uzatma devresine yöneldi.

Kaçan bir penaltı finalin dengelerini değiştiriyor

Uzatma anlarında Bayern Münih, Drogba'nın ceza sahası içinde Fransız Franck Ribéry'yi düşürmesinin ardından Alman ekibi lehine bir penaltıya neden olmasıyla öne geçmek için altın bir fırsat yakaladı.

Penaltıyı kullanmak için Hollandalı Arjen Robben geldi ve Bayern Münih'e finalde yeni bir üstünlük kazandırmak için ideal bir fırsatı vardı; ancak Chelsea kalecisi Petr Čech parladı ve iki hamlede vuruşu kurtararak Bavyera ekibini maçın gidişatını tamamen değiştirebilecek bir golden mahrum bıraktı.

İki takımın da uzatmalarda yeni bir gol atmayı başaramamasının ardından final, Şampiyonlar Ligi şampiyonunun kimliğini belirlemek için penaltı atışlarına gitti.

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Penaltı atışlarında top Chelsea'ye güldü; İngiliz ekibi karşılaşmayı sonuçlandırmayı ve Şampiyonlar Ligi kupasını Bayern Münih'in hesabına kaldırmayı başararak tarihindeki en önemli şampiyonluklardan birini elde etti.

Böylece Bayern Münih'in taraftarlarının önünde kupa kaldırma hayali kurduğu bir gece, kulüp tarihinin en acı verici gecelerinden birine dönüştü; Chelsea ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk kupasını kutladı.

O tarihi karşılaşmanın üzerinden on beş buçuk yıldan fazla bir süre geçtikten sonra Allianz Arena, 2028 yılında yeni bir Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu dönüş, Bayern Münih'in kupayı kendi sahasında Chelsea karşısında hâlâ Avrupa futbol taraftarlarının hafızasında yer eden dramatik bir şekilde kaybettiği 2012 gecesinin anılarını doğrudan zihinlere geri getirecek.