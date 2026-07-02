Acı bir eleme sonrasında… Kroos, Almanya’nın mevcut neslinin ölümcül eksikliğini ortaya koyuyor

Eski Real Madrid yıldızı Toni Kroos, Almanya’nın 2026 Dünya Kupası’nda Paraguay’a yenilerek son 32 turunda elenmesi hakkında görüşlerini paylaştı.

1-1'lik beraberliğin ardından penaltı atışlarında Paraguay'a yenilen Almanya milli takımı, turnuvaya çok erken veda etti. Eski Almanya yıldızı Toni Kroos, bu hayal kırıklığına duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirmekte tereddüt etmedi.

İspanyol SEIZ kanalında yayınlanan “Kroos ve Kroos: Dünya Kupası Mercek Altında” adlı podcast’inde, eski Real Madrid orta saha oyuncusu, Alman milli takımının şu anda dünya çapında oyuncularından yoksun olduğunu belirterek, büyük turnuvalarda dengeleri değiştirebilecek liderlerin eksikliğinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Toni Kroos, birçok milli oyuncunun bu seviyeye ulaşma potansiyeline sahip olduğunu, ancak hiçbirinin henüz büyük turnuvalarda belirleyici bir oyuncu olarak kendini kanıtlayamadığını düşünüyor.

Eski milli oyuncu, Almanya'nın önceki nesillerin aksine, baskı altında performansını yükseltemediğine de dikkat çekti.

Teknik direktör Julian Nagelsmann, özellikle Deniz Undav ve Jamal Musiala ile ilgili kararları ve Manuel Neuer’e sürekli güvenmesi gibi çeşitli taktiksel tercihleri nedeniyle sert eleştirilere maruz kalıyor.

Bu erken elenmenin ardından, Alman Futbol Federasyonu artık beklenenden çok daha erken sona eren Dünya Kupası’ndan dersler çıkarmak zorunda kalacak.