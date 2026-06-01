Acı bir durum: PSV, 8 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanıyor, ancak yine de başarısız oluyor

Eindhovens Dagblad gazetesi muhabiri Rik Elfrink'in haberine göre, PSV, Anass Salah-Eddine'nin Eindhoven'a dönmeyeceği ihtimalini ciddi olarak değerlendiriyor. Kulüp, kiralık olarak kadrosunda bulunan sol bek oyuncusunu AS Roma'dan kalıcı olarak transfer etmek için aylardır çaba gösteriyor, ancak bir anlaşma sağlanamadı. Bu nedenle PSV, sol bek pozisyonu için artık başka seçenekleri de değerlendiriyor.

Salah-Eddine, geçen sezon PSV'de kiralık olarak oynadığı dönemde etkileyici bir performans sergiledi. 24 yaşındaki sol bek, sezonun ilk yarısında güçlü bir performans gösterdi, ancak Afrika Kupası'ndan sonra fiziksel sorunlar yaşadı ve bu da performansının düşmesine neden oldu.

Yine de PSV, onunla yoluna devam etmek istiyor. Eindhoven ekibi, 8 milyon euroluk satın alma opsiyonuna sahipti ve AS Roma'ya bu opsiyonu kullanmak istediğini bildirdi. Ancak kesin bir transfer, oyuncuyla kişisel bir anlaşmaya bağlı.

Şu an için sorun da burada yatıyor. PSV, Salah-Eddine'yi çok yıllık bir sözleşmeyle kadrosuna katmaya çalışıyor, ancak menajeri bu teklifi kabul etmedi. Bu nedenle, daha önce kararlaştırılan satın alma opsiyonunun hala geçerli olup olmadığı belirsiz.

Salah-Eddine geri dönmeye hala açık olursa, PSV'nin AS Roma ile yeniden pazarlık yapması gerekebilir. İtalyan kulübünün yönetiminde değişiklikler olması, durumu daha da karmaşık hale getiriyor.

Şu an için Roma'ya dönüş en olası senaryo gibi görünüyor. Defans oyuncusu, 2028 ortasına kadar bu kulüpte kalacak ve daha önce kadroda düzenli olarak yer alamamış olsa da, tekrar takımda kendine yer bulma şansı yakalayacak.