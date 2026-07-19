Acı bir darbe… Messi, Dünya Kupası’nın kapanış gecesinde haksızlığa mı uğradı?

2026 Dünya Kupası’nın perdesinin kapandığı gecede, Lionel Messi için Dünya Kupası’nı kaçırmak tek acı verici olay değildi; ikinci şok ise, turnuva boyunca kaydettiği olağanüstü istatistiklere rağmen en iyi oyuncu ödülünü de kaçırmasıyla yaşandı; bu durum, Dünya Kupası’nın en önemli bireysel ödülünün kazananını belirleme kriterleri konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Arjantin milli takımı final maçında İspanya’ya 1-0 yenildi ve Messi, “Tango”yu bir önceki turnuvada kazandığı dünya şampiyonluğunu korumaya götüremedi. Maçın bitiş düdüğünün ardından Arjantin kaptanı oldukça etkilenmiş bir şekilde sahneye çıktı ve ardından İspanyol orta saha oyuncusu Rodri’nin turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü almasını izledi.

Messi’nin istatistikleri… Ödülü hak etti mi?

Arjantin kaptanının istatistiklerine bakıldığında, birçok taraftarın kafasında soru işaretleri oluşması mantıklı görünüyor. Messi, turnuvayı 8 golle gol krallığı sıralamasında ikinci sırada tamamladı ve 4 asist yaparak, takımının finale yükselme yolunda en fazla katkı sağlayan oyuncu oldu.

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Messi’nin başarıları bu turnuvayla sınırlı kalmadı; Dünya Kupası tarihindeki gol sayısını 21’e çıkararak turnuvanın tarihindeki en iyi ikinci golcü konumuna yükseldi ve ayrıca 10 asistle Dünya Kupası eleme turlarında en fazla asist yapan oyuncu rekorunu da korudu; bu rakama daha önce hiçbir oyuncu ulaşamamıştı.

Arjantinli yıldız, turnuva boyunca olağanüstü bireysel performanslar sergiledi. Bunların en dikkat çekeni, yarı finalde İngiltere karşısında sergilediği performanstı; galibiyet gollerinin ikisini de hazırlayarak Arjantin formasıyla en iyi maçlarından birini çıkardı ve ülkesini üst üste ikinci kez finale taşıdı.

Rodri... İspanya’nın atan kalbi

Öte yandan, Rodri’nin seçilmesi tesadüf değildi. Manchester City oyuncusu, İspanya’nın şampiyonluğunda kilit bir rol oynadı ve turnuva boyunca İspanya orta sahasının beyin merkezi oldu. Oyun ritmini kontrol etme, hatlar arasında bağlantı kurma ve “La Roja”nın ayırt edici özelliği olan top hakimiyeti stilini dayatma becerisi sayesinde bunu başardı.

Final maçı, Rodri’nin değerini açıkça ortaya koydu. 106 pasın 101’ini isabetli bir şekilde tamamlayarak %95’lik bir isabet oranı yakalayan Rodri, İspanya’nın maçın gidişatını domine etmesine doğrudan katkıda bulundu ve Arjantin’in kendi oyun stilini dayatmasını engelledi.

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Rodri sadece final maçında parlamakla kalmadı, aynı zamanda 1394 pasla Dünya Kupası tarihindeki en fazla isabetli pas rekorunun sahibi olarak tarihe geçti ve Brezilyalı Dunga’nın elinde bulunan 1306 paslık rekoru geride bıraktı.

Messi’nin hücumdaki etkisi ve tarihi istatistikleri sayesinde şampiyonluğu hak ettiğini düşünenler ile Rodri’nin, hiç yenilmeden şampiyon olan milli takımda en eksiksiz ve en etkili oyuncu olduğunu savunanlar arasında tartışma devam ediyor.

Bu iki görüş arasında, En İyi Oyuncu Ödülü, her Dünya Kupası'nın ardından en çok tartışılan ödüllerden biri olmaya devam ediyor.