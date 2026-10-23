Acı bir darbe: Barcelona, resmi açıklamayla oyuncusunun sakatlık nedeniyle 4 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu

Barcelona Atlètic, kaleci Eder Aller'in sağ kalçasından geçirdiği ameliyatın ardından yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacağının kesinleşmesiyle yeni bir darbe aldı. Katalan kulübünün bugün cuma günü yaptığı açıklamaya göre bu durum, Juliano Belletti'nin yönettiği takım için önemli bir kayıp niteliğinde.

Barcelona resmi açıklamasında, genç kalecinin sağ kalça ekleminde kıkırdak ve labrumdaki bir sakatlığın tedavisi için artroskopik bir ameliyat geçirdiğini, operasyonun kulübün sağlık ekibinden doktorlar Fabian Oraza ve Marc Aguilar tarafından Barcelona Hastanesi'nde gerçekleştirildiğini belirtti.

Kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Barcelona Atlètic oyuncusu Eder Aller, cuma sabahı sağ kalçada kıkırdak ve labrum sakatlığının tedavisi için artroskopik bir ameliyat geçirdi. Operasyon, kulübün sağlık ekibinden doktorlar Fabian Oraza ve Marc Aguilar tarafından Barcelona Hastanesi'nde gerçekleştirildi. İyileşme süresinin yaklaşık dört ay olacağı tahmin ediliyor."

Uzun süreli yokluk ve ağustos sonundan bu yana süregelen sağlık sorunları

Aller, son haftalar boyunca fiziksel sorunlar yaşamış ve bu durum, geçen ağustosun sonundan bu yana kendisini A takımdan, Barcelona Atlètic'ten ve alt yaş kategorisi takımlarından uzak tutmuştu.

Kaleci, İspanya Ligi'ndeki ilk 3 maçta Elche, Athletic Bilbao ve Rayo Vallecano karşısında Hansi Flick'in kadrosunda yer almış, ayrıca Belletti ile Barcelona Atlètic'in Nàxara karşısındaki açılış maçında da forma giymişti.

Aller, 10 Eylül'de UEFA Gençlik Ligi'nde Feyenoord karşısında ilk 11'de görev aldı, ancak devre arasında sahayı terk etti ve yerine Gerard Sala girdi. Ardından sağlık sorunları devam etti ve ameliyat olması kararı alındı.

Kalecinin uzun süreli yokluğu, Barcelona Atlètic için ek bir zorluk teşkil ediyor. Özellikle Aller'in, kulüp bünyesindeki kalecilik mevkisinde geleceği parlak isimlerden biri olarak görülmesi ve bu sezon gelişimini sürdürmesinin beklenmesi bu zorluğu artırıyor.