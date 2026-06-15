Acı bir an... İsveç milli takımının yıldızının, Tunus'u 5-0 mağlup ettikten sonra gösterdiği insani yüzü

Sporcu sadakati ile aile bağlarının kesiştiği dramatik bir anda, Tunus kökenli milli oyuncu Yassine Ayari, 2026 Dünya Kupası 6. Grubu'nun heyecan verici açılış maçında İsveç milli takımını Tunus'a karşı 5-1'lik ezici bir galibiyete taşıdı.

İyari iki gol attı ve maçın en göze çarpan yıldızlarından biri oldu, ancak içsel çatışmasını gizlemedi; babasından Tunuslu kan taşıyan ve yıllık tatilinin bir kısmını Tunus'ta geçiren oyuncu, duygusal kimliğinin bir parçası olarak gördüğü milli takım karşısında duygularının karışık ve çelişkili olduğunu ifade etti.

Maç sonrası yaptığı açıklamada El Ayari, "Duygularım karışık... Yıllık tatilimin bir kısmını Tunus'ta geçiriyorum ve ülkeyle özel bir bağım var. İlk golümün maçın gidişatını erken belirlemesine rağmen, Tunuslu taraftarların duygularına saygı duyduğum için kutlamaktan kaçındım" dedi.

Tunus kökenli İsveçli yıldız, "Temsil ettiğim milli takıma grubun erken liderliğini kazandıran galibiyetten memnunum, ancak aynı zamanda Kartaca Kartalları'na Dünya Kupası'ndaki geri kalan yolculuklarında başarılar diliyorum" diye ekledi.

Oyuncu, "Tunus milli takımının Japonya ve Hollanda ile oynayacağı önümüzdeki iki maçta da olumlu sonuçlar almasını diliyorum" dedi.

Bu galibiyet, Tunus'un Dünya Kupası tarihindeki en ağır yenilgisi olarak kabul ediliyor. Beş golü sırasıyla Yassine Ayari (iki gol), Alexander Isak, Victor Gioukeris ve Mattias Svanberg attı.

Bu sonuç, Tunus milli takımını grup aşamasının kalan iki maçında zorlu ve acil bir kurtarma görevinin önüne koyuyor.