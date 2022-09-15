Achraf Hakimi, Maccabi Haifa taraftarlarının "Filistin" ıslıklarına kulaklarını kapatarak karşılık verdi

İdil Erin Tetik|
Morocco Achraf Hakimi of PSG.Getty.
A. HakimiMaccabi Haifa vs PSGMaccabi HaifaPSGŞampiyonlar Ligi

Paris Saint-Germain'in yıldızı Achraf Hakimi, Çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi mücadelesi esnasında İsrail ekibinin taraftarları tarafından ıslıklandı

  • PSG, Şampiyonlar Ligi H Grubu maçında Maccabi Haifa'yı 3-1 mağlup etti
  • Karşılaşmada İsrail ekibinin taraftarları, Achraf Hakimi'yi ıslıkladı
  • 23 yaşındaki Faslı oyuncu, Filistin'e destek vermişti

NE OLDU? Achraf Hakimi, Maccabi Haifa deplasmanında 83. dakikada oyuna dahil oldu. Faslı oyuncu, Filistin'e verdiği destek nedeniyle ev sahibi takımın taraftarları tarafından oyuna girerken yuhalandı. Hakimi'nin ıslıklara tepkisi ise kulaklarını kapatmak oldu.