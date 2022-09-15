Achraf Hakimi, Maccabi Haifa taraftarlarının "Filistin" ıslıklarına kulaklarını kapatarak karşılık verdi

- PSG, Şampiyonlar Ligi H Grubu maçında Maccabi Haifa'yı 3-1 mağlup etti
- Karşılaşmada İsrail ekibinin taraftarları, Achraf Hakimi'yi ıslıkladı
- 23 yaşındaki Faslı oyuncu, Filistin'e destek vermişti
NE OLDU? Achraf Hakimi, Maccabi Haifa deplasmanında 83. dakikada oyuna dahil oldu. Faslı oyuncu, Filistin'e verdiği destek nedeniyle ev sahibi takımın taraftarları tarafından oyuna girerken yuhalandı. Hakimi'nin ıslıklara tepkisi ise kulaklarını kapatmak oldu.
PSG's Achraf Hakimi touches his ear after being loudly booed by home fans in Haifa tonight when he was introduced as a substitute. The Morocco international has been a vocal advocate of Palestinian rights. pic.twitter.com/ezmKn2cTBY— Colin Millar (@Millar_Colin) September 14, 2022