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Achraf Hakimi, Salı günü Afrika Uluslar Kupası'yla ilgili uzun süredir devam eden süreçte her türlü sonuca hazırlıklıydı. Paris Saint-Germain'in savunma oyuncusu, kendi ifadesiyle kararı sakince bekliyordu ancak birkaç saat sonra kötü haberi aldı. CAS, önceki kararı bozarak Afrika Uluslar Kupası'nın kazananının Senegal olduğuna hükmetti.

Hakimi, Salı öğleden sonra Paris Saint-Germain'in AS Roma ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesindeki basın toplantısında konuştu. Fas ile Senegal arasındaki çok konuşulan Afrika Uluslar Kupası finali de gündeme geldi. CAS'ın uzun süredir devam eden davada kararını aynı gün açıklaması bekleniyordu.

Ancak Faslı savunma oyuncusu, yaklaşan karar konusunda pek endişeli görünmüyordu. Hakimi, "Benim için sakin bir gün olacak. Antrenman yapıp eve gideceğim. Sonra biri bana kararı söyleyecek ve yarınki maçı düşünerek uyuyacağım" dedi.

Yine de 28 yaşındaki sağ bek, tartışmalı final hakkında da görüşlerini dile getirdi. Maç sırasında bir süreliğine sahayı terk eden Senegal'in davranışı konusunda net konuştu: "Sanırım herkes sahada neler olduğunu gördü. Herkesin kendine göre bir görüşü var, benim de öyle. Futbolda sahayı öylece terk edemezsiniz."

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Savunma oyuncusu ayrıca ülkesinin performansıyla gurur duyduğunu vurguladı. Hakimi'ye göre kendisi ve takım arkadaşları Fas'ı iyi temsil etti. CAS'ın nihai kararı ne olursa olsun taraftarların da gurur duymaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

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Uzun süredir beklenen karar kısa süre sonra açıklandı. Uluslararası spor tahkim mahkemesi, Afrika Futbol Konfederasyonu CAF'ın önceki kararını bozarak Senegal'i haklı buldu. Böylece Fas, kendisine verilen Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu kaybetti ve Senegal yeniden şampiyon ilan edildi.

Karar, 18 Ocak 2026'da Rabat'ta oynanan finalin ilk sonucunun geçerli kalması anlamına geliyor: Senegal, uzatmaların ardından 1-0 kazanmıştı. CAS, Senegalli oyuncuların bir süreliğine soyunma odasına gitmesinin ardından hakemin maçı yeniden başlatma yetkisine sahip olduğuna oy birliğiyle hükmetti.

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Finale, Fas lehine verilen penaltının ardından Senegal'in protesto amacıyla sahayı terk etmesi damga vurdu. Oyuncular yaklaşık 14 dakika sonra geri döndü. Brahim Díaz penaltıyı kaçırdı, ardından Pape Gueye uzatmalarda galibiyet golünü attı. Şampiyonluk mart ayında Fas'a verilmişti ancak bu karar şimdi bozuldu.

Bu, Hakimi ve yurttaşları için büyük bir hayal kırıklığı. Mart ayında Fas'a verilen Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu sevinçle karşılanmıştı. Ancak Hakimi, şampiyonluğun artık kesin olarak Senegal'e gittiğini Salı öğleden sonra öğrendi.