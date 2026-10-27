Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain'in Lyon karşısındaki galibiyetini dikkat çekici yeni örgülü saç modelini sergileyerek kutladı. Faslı sağ bek, Marquinhos'un yokluğunda kaptanlık pazubandını taktı ve daha sonra yeni görünümüyle Fransız kulübüne bağlılığını ilan etti.

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Hakimi, çarpıcı yeni görünümüyle dikkat çekti

Hakimi, pazartesi akşamı Parc des Princes'e cesur ve hiç beklenmedik yeni saç modeliyle geldi. Faslı sağ bek, PSG'nin Lyon ile oynayacağı lig maçına sıkı örülmüş saçlarıyla gelerek taraftarların dikkatini hemen çekti.

Taraftarlar görünümündeki çarpıcı değişikliği kısa sürede fark etti ve sosyal medyada onu müzik yıldızı Sean Paul'e benzetti. Yeni görünümü savunmacıya ilham vermiş gibiydi: Hakimi, Fransa'nın başkentindeki bu kritik lig maçında etkileyici bir performans sergiledi.

Hakimi, o akşam takımın resmî kaptanı olarak oyuncuları tünelden sahaya çıkardı. Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen takımın asıl kaptanı Marquinhos'un yokluğunda kaptanlık pazubendini gururla takarak başarılı bir gecenin başlangıcına öncülük etti.

Savunmacı, Paris'e sevgisini dile getirdi

Faslı millî oyuncu için dikkat çekici saç modeli, basit bir tarz tercihinden çok daha fazlasını ifade ediyordu. Son düdüğün ardından sosyal medyaya girerek yeni örgülerinin ardındaki anlamı kulübün tutkulu taraftarlarına açıkladı. Hakimi, X hesabından PSG'ye sarsılmaz bağlılığını ve sadakatini dile getirdi.

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Hakimi, “Örgülerim, Paris'le bağlarım gibi sımsıkı örülü” diye yazdı.

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Kaptanlık görevini üstlenen Hakimi, Lyon karşısında parladı

Hakimi, iddialı rakibi karşısında sahada sergilediği parlak bireysel performansla cesur yeni görünümünün hakkını verdi. Dinamik sağ bek, PSG'nin dişli Lyon karşısında rahat bir 2-0 galibiyet elde ettiği maçın başından sonuna kadar etkiliydi.

Kaptanlığın getirdiği ek sorumlulukla birlikte 90 dakika boyunca oynadığı kanada tamamen hâkim oldu. Faslı oyuncu, sağ kanatta sürekli hücum tehdidi yaratırken savunmada da son derece sağlam kalarak takımının gol yemeden maçı tamamlamasına yardımcı oldu.

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Hakimi formunu sürdürmek istiyor

Evindeki bu net galibiyet, PSG'nin bu sezon tüm büyük kulvarlarda doğru yönde ilerlemesini sağladı. Hakimi, önümüzdeki haftalarda kulübün maç takvimi yoğunlaşırken etkileyici bireysel formunu sürdürmeyi umuyor. Marquinhos'un son sakatlığının ardından iyileşme süreci devam ederken Faslı oyuncudan çok yakında yeniden kaptanlık pazubendini takması istenebilir.