Barcelona'nın genç Mısırlı forveti Hamza Abdülkerim, "Spotify Camp Nou" kalesinde az forma şansı bulmasına rağmen sergilediği disiplinli tutumun ardından Faslı gazeteci-yazar Eşref bin Ayad'dan büyük övgü aldı.

Bin Ayad, İspanyol Mundo Deportivo gazetesindeki yazısını bugün, cuma günü "Hiçbir hoşnutsuzluk belirtisi olmadan" başlığıyla kaleme alarak Abdülkerim'in kişiliğindeki gizli yönleri gözler önüne serdi.

Bin Ayad, yazısında, hemşehrisi olan Mısır Ehli'nin kanat oyuncusu ve Abdülkerim'in geçen ocak ayında Barça'ya transfer olmadan önceki eski takım arkadaşı Eşref bin Şarki'nin mesajını da açıkladı.

İşte yazının tam metni:

"Hamza Abdülkerim, La Liga'da Barcelona ile yalnızca 4 dakika süre aldıktan sonra Mısır Milli Takımı kampına gitti; ancak ilk günden itibaren tutumu kusursuzdu. Hiçbir hoşnutsuzluk belirtisi göstermedi, antrenmanlarda her zaman sahip olduğu her şeyi ortaya koydu ve fırsatını büyük bir sabırla bekledi. Süreklilik gereksinimi olan genç bir oyuncu için bu kolay bir durum değil; üstelik Dünya Kupası'na katıldıktan sonra dönmüştü. Ancak Barcelona forması giyme hayali onun için o kadar büyüktü ki, Katalan formasıyla başarıya ulaşmak için sonuna kadar mücadele edeceğine dair kendine söz verdi.

Hamza utangaç biri, ama koca bir yüreğe sahip. Çok az konuşuyor, fakat mesajı genellikle doğrudan; tıpkı sözleşmesini uzattığı gün, Flick'in bunun doğru karar olduğunu görmesi hâlinde alt takıma geçmeye hazır olduğunu belirtmekte tereddüt etmediği gibi.

Bu yüzden ondan asla kötü bir davranış beklemeyin; çünkü sporcu bir aile içinde büyümüş, son derece profesyonel bir gençten bahsediyoruz.

Onunla anlaşma konusunun konuşulmaya başlandığı ilk günleri hatırlıyorum. Barcelona'nın ilgisi ciddiydi ve o dönemde Ehli'nin önde gelen oyuncularından biri, tam olarak Faslı Bin Şarki, Abdülkerim'i övmek için bana doğrudan yazdı ve şöyle dedi: Dostum, o çok büyük potansiyele sahip, son derece odaklı ve olgun bir oyuncu. Lütfen ona iyi bak.

Ve böylece pek çok kişi tarafından "Nil'in Haaland'ı" olarak tanınmaya başlayan oyuncu, o sözlerin doğruluğunu kanıtladı. Barcelona'ya sessizce geldi, elindeki her şeyi ortaya koyarak çalıştı ve sonunda sezon hazırlık dönemini en iyi şekilde değerlendirerek A takımdaki yerini garantiledi.

Hamza, hedefine ulaşmak için mücadelesini sürdürecek; yolda bazı dönemeçler ve engellerle karşılaşsa bile, onu asla hoşnutsuzluk belirtileriyle görmeyeceksiniz."