Acaba bu kadro, 2026 Dünya Kupası'nda "futbol eve dönüyor" sloganını gerçeğe dönüştürecek İngiltere kadrosu olabilir mi?

2026 Dünya Kupası'na geri sayımın hız kazanması ve İngiltere'nin uluslararası sahnede yeniden canlanan hedefleri ile birlikte, taraftarlar arasında konuşmalar kaçınılmaz olarak Üç Aslanlar için olabilecek en güçlü kadroya yöneliyor.

Tutkulu bir taraftar, bu konuyu, kanıtlanmış mükemmellik, genç yetenekler ve taktiksel dengeyi harmanlayarak Üç Aslanlar'ın zengin kadro derinliğini yansıtan etkileyici bir kadroya dönüştürdü.

Formasyon doğal olarak sağlam bir 4-2-3-1 düzenine oturuyor ve arka hattı tanıdık güçler destekliyor. "Kolay. Kaleci olarak Pickford, %100," diye başladı taraftar.

"Arka dörtlü. Sağ bekte Trent. Stoperler, kolay, John Stones ve Marc Guehi. Sol bekte, City'nin en iyi oyuncularından biri, Nico O'Reilly."

"Sonra da iyi bir pivot seçeceğim. Tabii ki Declan Rice'ı seçeceğim. Elliot Anderson'ı da seviyorum. Bence harika oynuyor. Harika yeteneği ve enerjisi var, ama ben... Yani, Reece James'i seçeceğim, anlarsın ya?"

"10 numara, Jude Bellingham olmalı. Başka kimseyi düşünmeyin bile. Sağ kanat, yalan söylemeyeceğim, formunda olduğu zamanlarda Jarrod... Hayır, şaka yapıyorum. Bukayo Saka."

"Sol kanat, sakın bana Anthony Gordon'ı önermeye kalkma. Onu severim, ama Marcus Rashford'un yanına bile yaklaşamaz. Hele ki bizim 9 numaramızı tamamlayan isim Harry Kane olduğu için."

Bu kadro, savunmadaki güvenilirliği orta sahanın sağlamlığı ve hücumdaki yetenekle birleştiriyor ve kulüp formunu, uluslararası deneyimi ve taktiksel uyumu düşünceli bir şekilde yansıtıyor. Bu kadro, Three Lions'ın 2026'da zafere nasıl yürüyeceğine dair tutkulu bir yorum niteliğinde.

İngiltere'nin ilk 11'i sizce nasıl olurdu?




