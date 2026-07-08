Acaba bu “Firavunların Laneti” mi? Mısır’ı yenmelerine rağmen Messi’nin takım arkadaşlarını “Dünyanın Efendisi” sendromu vurdu

"Firavunların Laneti", 2026 Dünya Kupası'nın tam ortasında Arjantin milli takımını vurdu. Mısır'ı 3-2'lik zorlu bir galibiyetle mağlup edip çeyrek finalde İsviçre ile karşılaşmak üzere tur atladıktan sadece birkaç saat sonra, Messi'nin takım arkadaşları saha dışında kötü bir haber aldı.

Firavunlar’a karşı alınan zafer, Lionel Scaloni’nin takımının FIFA Dünya Sıralaması’ndaki liderliğini korumasına yetmedi ve bu pozisyon Fransa milli takımına kaptırıldı; aynı zamanda, Les Bleus da Paraguay’ı 1-0 mağlup etti.

Fransa puanını 1925,86'ya yükselterek, puanı 1925,15'te kalan Arjantin'i geçti. Aradaki fark sadece 0,71 puan olsa da, bu fark son şampiyonu birinci sıradan indirdi ve "liderin laneti" olarak bilinen durumu yeniden canlandırdı.

Arjantinli “TYC” gazetesine göre, ilginç olan ise bu düşüşün Mısır maçının hemen ardından gerçekleşmiş olmasıdır. FIFA sıralamasının uygulanmaya başlanmasından bu yana, Dünya Kupası’na lider olarak giren hiçbir milli takım altın kupayı kaldırmayı başaramadı. Bu durum Arjantin’in kendisiyle de yaşandı; Arjantin, Fransa’nın Fildişi Sahili’ne 1-2 yenilmesinden yararlanarak Dünya Kupası öncesinde liderliği ele geçirmişti. İspanya ise Irak ile 1-1 berabere kalmış, ardından Honduras ve İzlanda’yı yenerek üstünlüğünü pekiştirmişti.

Ancak Mısır maçı denklemi altüst etti; Fransa’nın aynı anda aldığı galibiyet onu zirveye geri taşıdı ve Arjantin’i ikinciliğe itti; sanki Firavunlar “laneti” dünya şampiyonlarına aktarmış gibiydiler.

Bu gerileme kesin değil, çünkü sıralama sistemi Dünya Kupası’ndaki her maçtan sonra güncelleniyor ve Arjantin ile Fransa’nın sıralamalarını değiştirme şansı hâlâ var... Ancak “Tango” taraftarları ikiye bölündü: Bir kesim bunu istatistiksel bir gerileme olarak görürken, bir diğeri ise başlangıç düdüğü çalınmadan önce zirveye çıkan her takımı deviren “zirve lanetinden” kurtulma olarak değerlendiriyor.

Böylece Arjantin, Mısır maçından çeyrek final biletini cebine koyarak ayrıldı, ancak sıralamada onu takip eden bir “lanet” de var… Peki, liderliği kaybetmek, uzun süredir devam eden uğursuzluğu kırmanın hak edilen bedeli mi, yoksa daha büyük bir gerilemenin başlangıcı mı?

fifa.com