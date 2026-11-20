AC Milan savunmacısı Strahinja Pavlovic, eski teknik direktörü Sergio Conceicao’nun katı disiplin uygulamalarını bir diktatörünkine benzeterek şaşırttı. Sırp millî futbolcu, Conceicao’yu kişisel olarak sevdiğini söylese de oyuncuların günlük yaşamını düzenleyen bir dizi sert kuralı anlattı.

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Conceicao dönemine ilişkin çarpıcı iddialar

Pavlovic, Milan’da Conceicao yönetimindeki yaşama ilişkin çarpıcı ayrıntılar paylaşarak teknik direktörün yaklaşımını aşırı bulduğunu anlattı. Sırp savunmacı, Portekizli teknik adamın uyguladığı katı disiplin kurallarından söz ederken sözünü sakınmadı. Bu kurallar arasında belirli yiyeceklere yönelik yasaklar ve antrenmanlarda sıkı bir kıyafet düzeni vardı. Pavlovic, takımın yoğun biçimde denetlendiğini, teknik direktörün oyuncuların saha dışındaki faaliyetlerini bile takip ettiğini söyledi.

“Conceicao Nutella’yı yasakladı ve o zamandan beri yememize izin verilmiyor. İyi biri, onu seviyorum ama ‘Hitler’inkine benzer’ sert yöntemleri vardı. Bir maç için seyahate çıktığımızda otelde ayrı kalıyoruz. Oyuncular kendi aralarında kalıyor, diğer herkes dışarıda kalıyor. Antrenmanda tekmelik takmak zorunlu. Hava sıfırın altında da olsa 35 derece de olsa takmak gerekiyor.” Savunmacı bu sözleri, La Gazzetta dello Sport’un aktardığına göre Sırp podcast’i SS Calcio’ya söyledi.

25 yaşındaki oyuncu, teknik direktörün oyuncularının sosyal hayatını takip etmek için bir muhbir ağı kullandığını da anlattı. Pavlovic, “Bir maçtan üç gün önce bazı oyuncular saat 23.00’e kadar bir konserde kalmıştı. Ona bilgi veren yardımcıları ya da casusları vardı. Bunu öyle büyük bir mesele hâline getirdi ki sonraki maçta o beş ya da altı oyuncudan hiçbiri sahaya çıkamadı” dedi.

Otorite gösterisi ve taktik gelişim

Pavlovic, gözetim ve yiyecek kısıtlamalarının yanı sıra Conceicao’nun San Siro’daki ilk günlerinde yaşanan ve yönetim tarzını ortaya koyan bir olayı da anlattı. Savunmacıya göre teknik direktör, takım üzerindeki otoritesini göstermek için kulüp yönetimi dâhil herkesi bilerek bekletti. Bu, görev süresinin en başından itibaren A takımın sorumlusunun kim olduğunu kulüpteki herkese göstermek için hesaplanmış bir hamleydi.

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Stoper, “Milan teknik direktörü olarak ilk toplantısına kırk dakika geç geldi. Bütün oyuncular ve yöneticiler onu bekliyordu. Kendisi ofisindeydi. Herkesin kimin yetkili olduğunu anlamasını istiyordu. Bunu bilerek yaptı” diye ekledi.

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Allegri’nin Pavlovic üzerindeki etkisi

Eski RB Salzburg oyuncusu, bu deneyimi Massimiliano Allegri’den aldığı taktik eğitimle karşılaştırdı. Pavlovic, İtalya’ya hız ve güç gibi fiziksel özelliklerle gelmiş olsa da savunmanın inceliklerini oynayarak öğrenmesi gerektiğini kabul etti. Ham yeteneğiyle, yerel oyuncuların küçük yaşlardan itibaren öğrendiği İtalya’nın en üst liginin gelişmiş taktik gereklilikleri arasındaki farkı kapatmasını sağladığı için mevcut Napoli teknik direktörüne teşekkür etti.

“İtalya’ya geldiğimden beri en büyük gelişmeyi onun rehberliğinde kaydettim. Bir savunmacı olarak hızım, gücüm ve geriden oyun kurma becerim iyi. İleri çıkıp gol de atabiliyorum ama taktik yönüm her zaman zayıf noktamdı. Temel bilgileri ancak Partizan’da A takıma yükseldiğimde öğrendim. İtalyanların futbola bakışına göre biraz gerideydim; çünkü buradaki oyuncular belirli kavramları çok küçük yaşlardan itibaren öğrenmeye başlıyor.”

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Serie A’nın seçkin forvetlerine karşı

Dünyanın savunma ağırlıklı liglerinden birinde oynamanın zorluklarını anlatan Pavlovic, kendisini en çok zorlayan forvetleri sıraladı. Romelu Lukaku’ya karşı fiziksel mücadeleyi ve Inter yıldızları Marcus Thuram ile Lautaro Martinez’in farklı yönlerden yarattığı tehlikeyi vurguladı. Sırp oyuncu, bu düzeydeki bitiricilere karşı hata payı olmadığını, derbide ve diğer maçlarda doksan dakika boyunca tam konsantrasyon gerektiğini belirtti.

“Fiziksel açıdan en zorlu sınav, şüphesiz Romelu Lukaku’ya karşıydı. Ama Marcus Thuram da öyle: Güçlü, hızlı ve top ayağındayken çok iyi. Lautaro’ya karşı ise ceza sahası içinde çok dikkatli olmalısınız. Ona yakın durmazsanız gol atar. Ona hiç alan bırakamazsınız” dedi.