AC Milan, sezona etkileyici bir başlangıç yapan Adrien Rabiot'ya yüksek ücretli yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. İtalyan kulübü, artan önemini yansıtacak ciddi bir maaş zammıyla Fransız orta saha oyuncusunu 2030'a kadar takımda tutmak istiyor.

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Güçlü başlangıca ödül

Milan, Rabiot'yu, Gazzetta'nın haberine göre kazançlı ve uzun vadeli yeni bir sözleşmeyle ödüllendirmeye hazırlanıyor. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon kısa sürede kadronun kilit isimlerinden biri hâline geldi.

Rabiot, bu sezon AC Milan formasıyla gol yollarında oldukça verimli bir performans sergiledi. Fransız millî oyuncu, tüm kulvarlarda çıktığı yalnızca 13 maçta beş gol kaydetti. Bu etkileyici performans, kulüp yönetimini oyuncunun geleceğini güvence altına almak için hızla harekete geçmeye ikna etti. Habere göre yöneticiler, iyileştirilmiş bir anlaşmanın hazırlıklarına şimdiden başladı.

Projenin temel taşlarından biri

Milan'ın sahibi Gerry Cardinale, Rabiot'yu uzun vadeli vizyonunun temel parçalarından biri olarak görüyor. Kulüp yönetimi, gelecekteki sportif projesini tecrübeli orta saha oyuncusunun etrafında şekillendirmek istiyor.

Rabiot ile Milan arasındaki mevcut sözleşme Haziran 2028'de sona erecek. Ancak önerilen sözleşme uzatması, Fransız oyuncuyu iki yıl daha, 2030 yazına kadar kulüpte tutacak.

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Aynı habere göre iki taraf da birlikteliği sürdürmek istiyor. Hem kulübün hem de oyuncunun başarılı iş birliğini uzatmaya istekli olduğu belirtiliyor.

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Önemli bir mali taahhüt planlanıyor

Milan, Rabiot'ya duyduğu güveni önemli bir mali taahhütle desteklemeye hazır. Önerilen sözleşme uzatması, oyuncunun takımdaki yükselen konumunu yansıtacak ciddi bir maaş artışı içeriyor. Rabiot'nun Milan'da hâlihazırda yıllık 3,5 milyon avro kazandığı bildiriliyor.

Önerilen yeni şartlar kapsamında garanti edilen yıllık taban maaşı 5 milyon avroya çıkacak. Bu tutara performansa bağlı ek bonuslar dâhil değil. Yeni paket, AC Milan yönetiminin oyuncuya verdiği önemi ortaya koyuyor.

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Resmî görüşmeler yaklaşıyor

Kulüp, sözleşme anlaşmasını tamamlamak için yakında resmî adımları atacak. Tüm taraflar arasında resmî görüşmelerin yakın gelecekte yapılması bekleniyor.

Milan temsilcileri, oyuncunun annesi ve başlıca menajeri olan Veronique Rabiot ile doğrudan görüşecek. İyileştirilen mali şartlar ve sözleşme süresine ilişkin kritik görüşmeleri Veronique Rabiot yürütecek.