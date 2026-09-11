AC Milan Teknik Direktörü Rúben Amorim, cuma günü basın toplantısında dikkat çekici bir ana imza attı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki terör saldırılarının üzerinden tam 25 yıl geçmişken Portekizli çalıştırıcı, uçaklarla ilgili talihsiz bir benzetme yaptı.

Amorim, basın toplantısında cumartesi günü Lazio deplasmanında oynanacak maçı değerlendirdi ve bu sırada takımının gelişimine de değindi. "Her antrenman seansında daha iyi olmalıyız."

"Bu, uçak kazaları gibi", diye devam etti Amorim. "Oradan öğrenirsiniz... Bu iyi bir benzetme değil", diyen gergin şekilde gülen Amorim, o günün hangi gün olduğunu o anda fark etti.

"Ama ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Bir şeyler yanlış gittiğinde, tüm bilgiyi içimize çekiyoruz ve bunu antrenmanlarda uyguluyoruz."

Amorim ayrıca, geçen kış PSV'ye transfere son derece yakın olan Alphadjo Cissè hakkında da konuştu. İtalyan oyuncu (19), Milan formasıyla Serie A'daki ilk üç maçında attığı iki golle sezona müthiş bir başlangıç yaptı.

Kalitesini Juventus'a karşı attığı müthiş golle de gösteren Cissè'nin, İtalyan medyasına göre gelecek hafta ilk kez milli takıma çağrılma ihtimali oldukça yüksek.

"Hazır", diyor Amorim. "Ama olgunlaşmak için zamana ihtiyacı var. Deplasman maçlarındaki performanslarıyla San Siro'daki performansları arasında bir fark gördüm. San Siro zor bir ortam, bu yüzden tüm o küçük ayrıntılara uyum sağlaması gerekiyor."

"Cissè'ye zaman tanıyalım. Milli takımla antrenman yapıp oynarsa çekingen davranmayacak ve topu isteyecektir. O hazır, ama olabileceği oyuncuya dönüşmesi için zamana ihtiyacı var. Hâlâ öğreneceği çok şey var", dedi Amorim.



