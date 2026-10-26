AC Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, Ballon d'Or konuşmalarına kulak asmıyor: Sakatlıklarla boğuşan takımın odağında Bologna karşısında ayakta kalmak var

AC Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, takımının Udinese karşısında zorlu geçen maçta aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından meydan okuyan bir tutum sergiledi ve bireysel övgüler yerine takım içindeki dirence odaklandı. Giderek büyüyen sakatlık krizine rağmen Portekizli teknik adam, AC Milan'ı Serie A'daki çıkışını sürdürmesini sağlayan kritik üç puana taşıdı.

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Bireysel zaferden çok takım başarısına odaklanmak

Udine'de zorlu geçen bir akşamın ardından Amorim'e yaklaşan Ballon d'Or töreni hakkındaki düşünceleri soruldu. Ancak Milan teknik direktörü, özellikle yoğun maç takvimi ve bunun kadrosunda yarattığı fiziksel yük göz önüne alındığında, bireysel ödülü konuşmak istemiyordu. Bir dizi oyuncunun yokluğu nedeniyle kadrosu daralan Milan için her lig galibiyeti, takımın dayanıklılığının bir göstergesine dönüştü.

Prestijli ödülü kimin kazanabileceği sorulduğunda Amorim, DAZN'e “Hiçbir fikrim yok. Milan'dan bir oyuncu değilse ilgilenmiyorum” dedi. Konuyu geçiştirmesi, önceliğinin soyunma odasındaki oyuncuların yakın vadeli durumu olduğunu ortaya koydu. “İki gün sonra yeniden oynayacak durumda kimin kalacağını düşünüyorum. Milan'dan bir oyuncu değilse zaten umurumda değil” diye ekledi.

Sakatlık krizi sırasında genç oyuncuların gelişimi

Tecrübeli oyuncu seçeneklerinin azlığı, Amorim'i kulübün altyapısına yönelmeye zorladı. Portekizli teknik direktör, kadrosundaki genç oyuncuların katkısını övmekte gecikmedi. Kazanmanın önceliğini koruduğunu vurgularken kulübün uzun vadeli başarısını güvence altına almak için de belirgin bir sorumluluk hissettiğini söyledi. Milanello'daki sağlık biriminde tedavi gören oyuncuların sayısı artmaya devam ederken gençlerin takıma katılması bir tercihten çok zorunluluk hâline geldi.

Amorim, “Şu anda bu maç takvimiyle bunun imkânsız olduğunu düşünüyorum… Herkes sakatlık yaşıyor. Bu yüzden bütün oyuncuları okumak gerekiyor. Benim işim yalnızca kazanmak değil, Milan'ın geleceğini de güvence altına almak. Çok sayıda sakatımız var ve bu oyuncular bana bu kulüpte oynamanın baskısıyla başa çıkmaya hazır olduklarını gösterdi. Gerçekten çok mutluyum; sahada olduklarında sorumluluk bana ait ve iyi iş çıkarmalarını istiyorum” dedi.

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Antrenman kısıtlılığına rağmen performanstan gurur duyuyor

Amorim, maç takvimi sahada antrenman yapmaya neredeyse hiç zaman bırakmazken karşılaşmalara hazırlanmanın zorluklarını da anlattı. Teknik direktör, taktik çalışmaların büyük bölümünün artık sahada değil, toplantı odasında yapıldığını kabul etti. Önceki maçlardaki hataları düzeltmek için video analizi vazgeçilmez hâle geldi; ancak bu, bir teknik direktörün oyun anlayışını takıma aktarması için ideal yöntem değil.

“Üzerinde çalışmamız gereken pek çok şey var. Ama gurur duyuyorum çünkü son maçta yanlış giden şeyler üzerinde çalışacak zamanımız olmadı. Sahada çalışma fırsatını neredeyse hiç bulamadık, yalnızca video üzerinden çalışabildik. Doğrusunu söylemek gerekirse son haftalarda neredeyse hiç antrenman yapmıyoruz, bu yüzden gerçekten gurur duyuyorum” dedi.

Artan eksiklerle derbi haftası yaklaşıyor

Üst üste aldığı iki lig galibiyetinin verdiği ivmeyle Milan, kadronun direncini ve derinliğini ciddi biçimde sınayacak son derece zorlu bir derbi haftasına giriyor. Mario Gila, Adrien Rabiot ve Diego Moreira'nın kısa süre önce yaşadığı sakatlıklar, Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers, Samuel Chukwueze ve Filippo Terracciano'nun mevcut yokluklarına eklendi. Avrupa maçları bulunmayan Milan, cumartesi günü Inter'e karşı oynayacağı Derby della Madonnina öncesinde hafta içi Bologna ile lig maçına çıkacak.