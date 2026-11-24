AC Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, eski kulübü Sporting CP'nin yıldız savunmacısı Goncalo Inacio'yu transfer edeceği iddialarına son verdi. Sporting CP kaptanının San Siro'ya transfer olabileceği yönündeki söylentilere rağmen Portekizli teknik adam, mevcut savunma seçeneklerinin yeterli olduğunu söyledi.

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Amorim, Sporting'den transfer iddialarına son verdi

Milan'ın yeni teknik direktörü, yaklaşan ocak transfer döneminde Inacio'yu Serie A'ya getirmek istediği yönündeki haberleri hızla yalanladı. Amorim'in, Avrupa'nın en istikrarlı genç savunmacılarından biri olarak görülen 25 yaşındaki stoperle geçmişte kurduğu ilişkiye dayanarak Milan savunmasını güçlendirmek isteyeceği yönünde yoğun spekülasyon vardı.

Lizbon'daki başarılı döneminde gelişimine katkıda bulunduğu oyuncudan övgüyle söz etse de Sporting kaptanının sezon ortasında Milan'a transferinin şu aşamada gündemde olmadığını açıkça belirtti. Amorim, Sport TV'ye yaptığı açıklamada, O Jogo'nun aktardığına göre şunları söyledi: “Hayır, bu doğru değil. Goncalo gelmeyecek. Harika bir oyuncu, onunla çalışma fırsatı buldum. [Strahinja] Pavlovic ve Fransa ikinci liginden gelen, iyi performans gösteren genç bir oyuncu olan [Sankhoun] Diawara var. Yolumuza devam etmeli ve diğer mevkiler için başka oyuncuları düşünmeliyiz.”

Mali engeller ve sözleşme durumu

Inacio'yu transfer etmek, talip olacak herhangi bir kulüp için zaten mali açıdan karmaşık bir iş olacaktı. Portekizli millî futbolcunun Sporting ile mevcut sözleşmesi 2030'a kadar sürüyor. Kulüple pazarlığa girmeden onu kadrosuna katmak isteyen bir takımın, 60 milyon avroluk yüksek serbest kalma bedelini ödemesi muhtemel. Bu yüksek değerleme, çok cazip bir teklif gelmediği sürece Sporting'in kaptanını elinde tutma konusunda güçlü bir konumda olmasını sağlıyor.

Inacio, bu sezon şu ana kadar çıktığı 15 maçta bir gol atarak neden bu kadar değerli görüldüğünü göstermeyi sürdürdü. Savunmanın merkezindeki istikrarlı performansı, Sporting'in ülke içindeki ve Avrupa'daki turnuvalarda rekabet gücünü korumasına yardımcı oldu. Amorim'in mevcut savunma oyuncularından memnun olduğunu belirtmesine rağmen Milan'ın bir savunmacıya bu kadar büyük bir meblağ harcaması, kulüp sahiplerinin tercih ettiği disiplinli transfer stratejisinden sapmak anlamına gelecektir.

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Milan'ın ocak ayı transfer stratejisi

Inacio transferi gündemden çıkmış görünse de Milan'ın, sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirmek amacıyla kış transfer döneminde faal olması bekleniyor. Ancak kulüp yönetimi aceleci transferler yerine hesaplı takviyelere odaklanıyor. RedBird'ün kurucusu Gerry Cardinale de yakın zamanda her hamlenin net bir amaçla yapılacağını vurguladı.

Cardinale, kış transferlerinin karmaşık doğasına ilişkin şunları söyledi: “Disiplinli olmalısınız. Rastgele bir işe girişemezsiniz. Benim kulüp sahipliğim döneminde olacak tek şey şu: Transfer piyasasına her girdiğimizde kazanmak için oynayacağız. Ana fikir bu. Bu yılın başında da bunu söylemiştim. Dolayısıyla ocakta ya da haziranda, hangi transfer döneminde olursa olsun bir hamle yaparsak bu, önemli bir hamle olacak.”

Milan yeni futbol yöneticisini göreve getirmeye hazırlanıyor

Kış transfer dönemi yaklaşırken Milan'ın odağının orta saha takviyelerine veya kanat seçeneklerine kayması muhtemel. Ancak San Siro'ya yeni oyuncular gelmeden önce kulüp, yönetim kadrosunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Milan, Markus Krosche'yi göreve getirmek için anlaşmayı tamamlamak üzere. Son ayrıntıların netleşmesinin ardından Krosche'nin kulübün yeni futbol yapılanması sorumlusu olarak göreve başlaması bekleniyor.