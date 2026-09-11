AC Milan teknik direktörü Rúben Amorim, cuma günü düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken bir ana imza attı. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki terör saldırılarının tam 25 yıl sonrasında Portekizli çalıştırıcı, uçaklarla ilgili talihsiz bir benzetme yaptı.

Amorim, basın toplantısında cumartesi günü Lazio deplasmanında oynanacak maça dair değerlendirmelerde bulundu ve bu sırada takımının gelişimine de değindi. "Her antrenman seansında daha iyi olmamız gerekiyor."

"Bu, uçak kazaları gibi", diye sürdürdü Amorim. "Oradan öğrenirsiniz... Bu iyi bir benzetme değil", diyen Amorim, gergin bir gülümsemeyle günün ne olduğunu o anda fark etti.

"Ama ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Eğer yanlış giden bir şey varsa, tüm bilgiyi içimize çekiyoruz ve bunu antrenmanlarda uyguluyoruz."

Amorim ayrıca, geçen kış PSV’ye transfer olmaya çok yaklaşan Alphadjo Cissè hakkında da konuştu. İtalyan oyuncu (19), Milan formasıyla Serie A’daki ilk üç maçında attığı iki golle sezona harika bir başlangıç yaptı.

Sınıfını özellikle Juventus’a attığı müthiş golle gösteren Cissè, İtalyan medyasına göre gelecek hafta ilk kez milli takıma çağrılma konusunda oldukça büyük bir şansa sahip.

"Hazır", diyor Amorim. "Ama olgunlaşmak için zamana ihtiyacı var. Deplasman maçlarındaki performansıyla San Siro’daki performansı arasında bir fark gördüm. San Siro zor bir ortam, bu yüzden tüm o küçük detaylara uyum sağlaması gerekiyor."

"Cissè’ye zaman tanıyalım. Milli takımla antrenman yapar ve oynarsa, çekingen davranmayacak ve topu isteyecektir. Hazır, ama olabileceği oyuncuya dönüşmesi için zamana ihtiyacı var. Hâlâ öğreneceği çok şey var", dedi Amorim.



