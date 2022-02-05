AC Milan taraftarları, kulüpteki dört yılı boyunca Hakan Çalhanoğlu'nu hiçbir zaman tam olarak kabul edemedi.

Geçen yaz özellikle de serbest transferle Inter'e katıldığını görmek hala acı veriyor.

Bu nedenle, iki Milano takımı Kasım ayında Derby della Madonnina'da karşı karşıya geldiğinde, Milan taraftarı eski hücum oyuncusunun ilk birkaç dokunuşunu yuhaladı.

Hakan ise en azından Inter açısından bu ıslıklara en iyi şekilde 10. dakikada penaltıyı gole çevirerek yanıt verdi.

Ancak gol sevinci, Curva Sud'un önünde durup kulaklarını tıkadığı için, tartışmalara neden oldu.

Borja Valero DAZN'de verdiği demeçte tekme bunu "cesaret" olarak nitelendirirken Hakan'ın övgüyü hak ettiğini iddia etti.

Sportmediaset yorumcusu Alessio Tacchinardi gibi bazıları için ise bu "saygısızlık" idi.

Alessio Florenzi kesinlikle etkilenmedi. Milan'da oyuna giren oyuncu, San Siro'da sahaya birkaç adım atarak Hakan'a tepki gösterdi.

Milan defans oyuncusu Davide Calabria, kendisinin veya takım arkadaşlarının Hakan'ın gol sevincinden "kişisel olarak" rahatsız olmadığı konusunda ısrar ediyor.

Stefano Pioli'nin kadrosuna gelince, sert duygulara yer yok.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, birçok Milan taraftarı olayları oldukça farklı görüyor.

Hakan'ın hareketlerine çok kızdılar (Hakan, maçtan sonra Instagram'a giderek Inter'e bağlılığını ve golünün videosunu yayınladı).

Gerçekten de, Curva Sud ultras, ertesi gün şehrin Ponte del Portello köprüsüne saldırgan bir pankart asacak kadar ileri gitti.

Şöyle deniyordu:

"Cesaret, 10 dakika sonra penaltı vuruşu yapmak değil, sizi aldattıktan sonra karınızla birlikte kalabilmektir."

Hepsi oldukça tatsızdı ve tamamen gereksiz geliyordu.

Hakan'ın kendisinin de belirttiği gibi, birkaç oyuncu daha önce aynı düşmanlığa benzer bir şeye maruz kalmadan Milan ile yol ayrımını seçti.

DAZN'e verdiği demeçte, "Taraftarların üzgün olması normal ama bunu ilk yapan ben değilim ve son da olmayacağım.

"Milan'a saygı duyarak sadece geleceğime bakmak istedim. Dört yıl boyunca Milan için çok şey yaptım, herkese saygı duydum ama Inter'de yeni bir bölüm var ve şimdi ileriye bakmam gerekiyor."

Ancak Hakan, eski kulübünden ayrıldıktan kısa bir süre sonra yaptığı bazı yorumlarla meselelere pek yardımcı olmadı.

Inter'e katılmasının nedenlerinden birinin "İtalya'da bir şeyler kazanmak" istediğini söylediğinde, Milan'da kupasız geçirdiği zamana dair anlamlı bir gönderme vardı.

Hakan ayrıca, kendisine sezonda 4 milyon € değerinde bir sözleşme uzatması teklif etmelerine rağmen, Milan'ın onu gerçekten tutmak istemediğini açıkça iddia etti.

"Beni Milan'da gerçekten isteyen tek kişi Pioli'ydi. Onunla birçok kez konuştum ama kararıma saygı duydu ve bana en iyisini diledi."

Ayrılmasının doğası hakkında gerçek ne olursa olsun, Milan'ın kaybı Inter'in kazancını kanıtlıyor.

Brahim Diaz sezona parlak bir başlangıç yaptıktan sonra Milan'da zorlanırken, Hakan'ın Inter kariyeri derbi golüyle birlikte yükselişe geçti.

Gerçekten de, San Siro'da 1-1 berabere kaldıklarında o zamana kadar sadece bir kez gol atmıştı ve bu gol sezonun ilk maçında, Genoa'yı 4-0 ile geçtikleri karşılaşmada gelmişti.

Ancak 27 yaşındaki oyuncunun şu anda altı golü ve yedi asisti bulunuyor.

Inter'de nasıl oynayacağı konusunda bazı şüpheler vardı.

Milan taraftarları tarafından asla tam olarak kucaklanmamasının bir nedeni de çıldırtıcı tutarsızlığıydı.

Ancak 4-2-3-1 dizilişinde 10 numara olarak oynatan Pioli'nin gelişinden sonra düzenli olarak gol atmaya başladı.

Simone Inzaghi açıkça 3-5-2 dizilişini kullanıyor ama Hakan geç de olsa Stadio Olimpico'da eski Lazio patronu için Luis Alberto'nun oynadığı role dönüştü.

Hakan, Inter'in hücum gücüne bir silah daha ekledi.

Inter geçen sezon Serie A'da 14 kafa golü attı – bu sezon ise bu sayıya şimdiden ulaştılar.

Inter ayrıca Avrupa'nın Beş Büyük ligindeki diğer tüm takımlardan daha fazla kafa golü (16) attı ve Hakan'ın ortaları bunun birçok nedeninden biri.

Bu sezon Serie A'da duran top asistleri (beş), duran top oyunlarından elde edilen şanslar (27) ve başarılı kornerler (29) alanında 1 numara.

Normalde sıkı geçmesi beklenen Milan derbisini, Hakan ortası ile çözerse şaşırmayın.

Herhangi bir golü nasıl kutladığı da belli ki Milan taraftarlarının büyük ilgisini çekecek.

Ancak bu konuda hata yapmayın: Pioli ve oyuncuları şu anda Hakan'ın ne kadar saygısız olabileceğine odaklanmayacaklar - daha ziyade duran bir topla ne kadar tehlikeli olacağına odaklanacaklar.

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