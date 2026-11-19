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Strahinja Pavlovic şaşırtıcı bir benzetme yaptı. AC Milan savunmacısı, Sırp podcast'i SS Calcio'ya konuk oldu ve burada kendisine eski teknik direktörü Sérgio Conceição hakkında da sorular soruldu. Pavlovic, Portekizli çalıştırıcının uyguladığı yöntemleri 'Hitler benzeri' olarak nitelendirdi.

25 yaşındaki Pavlovic, 2024 yazında Milan'a geldi ve burada bugüne kadar dört teknik direktörle çalıştı: Paulo Fonseca, Conceição, Massimiliano Allegri ve şu anki teknik direktörü Rúben Amorim.

Conceição, 2024 sonunda Milan'da göreve başladı. Supercoppa zaferiyle harika bir başlangıç yapsa da Allegri'ye yer açmak için görevden alınmadan önce ancak altı ay dayanabildi.

Pavlovic, Conceição dönemini şöyle anlattı: "Conceição Nutella'yı yasakladı ve o zamandan beri yememize bir daha hiç izin verilmedi. İyi bir adam, onu severim ama sert yöntemleri vardı. Hitler benzeri."

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"Bir deplasman maçına gittik ve otelde ayrıldık. Oyuncular bir arada kaldı, diğerleri dışarıda kaldı. Antrenmanda dizlik ve dirseklik takmak zorunluydu. Hava ister dondurucu soğuk olsun ister 35 derece, takılmaları gerekiyordu."

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"Bir maçtan üç gün önce bazı oyuncular saat 23.00'e kadar bir konsere gitti. Ona bilgi veren yardımcıları ya da casusları vardı. O kadar büyük bir mesele çıkardı ki o beş veya altı oyuncunun hiçbiri bir sonraki maçta sahaya çıkamadı."

Pavlovic, Conceição'nun 'yöntemlerine' üçüncü bir örnek daha verdi: "Milan'ın teknik direktörü olarak ilk toplantısına kırk dakika geç kaldı. Bütün oyuncular ve teknik ekip onu bekliyordu. O ise ofisindeydi. Herkese patronun kim olduğunu göstermek istiyordu. Bunu bilerek yaptı."

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Pavlovic, geçen sezon Milan'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşımayı başaramayan Allegri yönetimindeki döneminden ise daha olumlu söz etti: "İtalya'ya geldiğimden beri en büyük gelişimi onun yönetiminde kaydettim."

Pavlovic sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir savunmacı olarak iyi bir hıza, güce ve topu savunmadan çıkarma becerisine sahibim. İleri çıkıp gol de atabilirim ama taktiksel yönüm her zaman zayıf noktam oldu."