AC Milan, Real Madrid'in Endrick'i için 60 milyon avroluk sansasyonel teklife hazırlanıyor; Jose Mourinho transfere engel

AC Milan, Real Madrid'in genç yeteneği Endrick için ciddi bir talip olarak öne çıktı. İtalyan kulübü, Brezilyalı oyuncuyu San Siro'ya getirmek için yüksek tutarlı bir teklif hazırlıyor. Ancak Endrick'in ayrılığına izin vermek istemeyen Jose Mourinho, Milan'ın önündeki en büyük engel.

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AC Milan büyük yatırım yapmaya hazır

Milan, Brezilyalı genç yetenek Endrick için cazip bir teklifle Madrid'in kararlılığını sınamaya hazırlanıyor. İtalyan devi, çeşitli performans bonuslarıyla 70 milyon avroya kadar çıkabilecek 60 milyon avroluk bir bonservis bedeli teklif etmeye istekli. Corriere dello Sport'un haberine göre Milan, anlaşmayı İspanya şampiyonu için daha cazip hâle getirmek amacıyla La Liga ekibinin forveti gelecekte geri almasını sağlayacak 80 milyon avroluk bir geri satın alma maddesi de eklemeye hazır.

Bu önemli mali taahhüde rağmen transfer, Santiago Bernabeu'daki teknik ekibin onayına bağlı. Florentino Perez, az süre bulan bir oyuncu için böyle yapılandırılmış bir tekliften etkilenebilir ancak son söz büyük olasılıkla teknik direktörün olacak. Milan, geri satın alma seçeneğiyle Madrid'e uzun vadeli güvence sunarken oyuncunun gelişiminde bir basamak olmaya hazır olduğunu göstermeyi umuyor.

Mourinho, Madrid'den ayrılığa izin vermiyor

Milan yönetiminin önündeki başlıca engel, Mourinho'nun taviz vermeyen tutumu. Chelsea ve Inter'in eski teknik direktörünün, Brezilyalı oyuncunun ayrılığını engellemekte kararlı olduğu belirtiliyor . Mourinho, Endrick'i önümüzdeki sezonlarda Madrid'e büyük katkı sağlayacak teknik bir yatırım olarak görüyor. Kadronun genişliği ve yoğun maç takviminin, genç oyuncuya İspanya'da kendini gösterme fırsatları sunacağına inanıyor.

Bu kesin ret, Serie A'daki diğer olası talipleri de etkiledi. Roma da sportif direktör Mauro D'Amico'nun yönetiminde hücum seçeneklerini güçlendirmek için öncelikle kiralık transfer ihtimalini değerlendirerek durumu takip ediyor. Ancak İspanya'nın başkentinden gelen mesaj değişmedi: Oyuncu satılık değil ve kiralık olarak da ayrılmayacak. Teknik direktör, kulübün kupa hedeflerinde Endrick'in rol oynamasını bekliyor.

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Roc Nation bağlantısı

Milan bu direnci aşacaksa geleneksel transfer görüşmelerinden çok üst düzey kurumsal ilişkilerden yararlanabilir. Kulüp kısa süre önce Brett Yormark'ı Milan Sports & Entertainment'ın CEO'su olarak atadı. Brett, Endrick'in profesyonel çıkarlarını yöneten Roc Nation Sports International'ın başkanı Michael Yormark'ın ikiz kardeşi. Bu aile bağı, Milan'a oyuncunun yakın çevresine ulaşma konusunda benzersiz bir avantaj sağlayabilir.

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Ayrıca RedBird'ün sahibi Gerry Cardinale'nin, Jay-Z tarafından kurulan eğlence şirketi Roc Nation ile uzun süredir devam eden profesyonel bir ilişkisi var. Milan yönetimi ile oyuncunun temsilcileri arasındaki bu bağlar, Madrid'in teknik ekibi transfere açıkça karşı çıkmayı sürdürse bile görüşmelerin açık kalmasını sağlayacak koz olabilir. Milan, saha dışındaki bu ilişkilerin sonunda oyuncu tarafını İtalya'ya transfer konusunda ikna etmesini umuyor.

Ocak ayı için stratejik planlama

Milan'ın Brezilyalı oyuncuya ilgisi, kulübün hücum hattına üst düzey kalite katmak istediği bir döneme denk geliyor. Tommaso Tresoldi gibi başka isimler de San Siro'ya transferle anılsa da Milan'ın Madrid'in yıldızına yönelik girişimi, mevcut yönetimin en iddialı hamlesi olmayı sürdürüyor. Kulüp, şampiyonluk yarışına ivme kazandıracak ve yaşlanan forvetlerine uzun vadeli bir halef olacak ses getiren bir transferin peşinde.

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Ocak transfer dönemi yaklaştıkça bu sürecin hız kazanması bekleniyor. Mourinho şu anda transfere tamamen kapalı olsa da toplam 70 milyon avroya ulaşan teklifin yarattığı baskı ve Roc Nation'ın etkisi tabloyu değiştirebilir. Brezilyalı oyuncu şimdilik Madrid'de kalıyor ancak Milan, futbolun en parlak genç yeteneklerinden birini bu kış San Siro'ya getirmek için gerekeni yapmaya hazır olduğunu açıkça ortaya koydu.