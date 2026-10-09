İtalyan gazetesi Gazzetta dello Sport'un haberine göre oyuncu tarafı, Rossoneri'ye gelecek kış transfer döneminde Endrick'i kadrosuna katırma konusunda iyi şansa sahip olacağını iletti.

Buna göre Brezilyalı, diğer seçeneklerini doğal olarak açık tutsa da San Siro'ya transfer olmaya oldukça sıcak bakıyor. Milan'ın Serie A'daki rakibi Roma'nın da Endrick'le ilgilendiği belirtiliyor; Aston Villa'nın da Premier League'den bir başka güçlü talip olduğu ifade ediliyor.

Gazzetta'ya göre Milan, Endrick için daha yaz aylarında girişimlerde bulunmuştu ancak genç forvet o dönemde teklifi geri çevirmişti. Bunun yerine Brezilyalı oyuncu, 2026'nın ilk yarısında Olympique Lyon'daki başarılı kiralık döneminin ardından artık Real'de kalıcı olarak kendini kabul ettirmek istiyordu. Ancak şu ana kadar yeni teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde de Eflatun-Beyazlılar'daki o nihai çıkış hâlâ oldukça uzak görünüyor.

Endrick, Real Madrid'de Mourinho döneminde de zorlanıyor

Sezon başında onu durduran bir kas sakatlığı, Mourinho yönetimindeki başlangıcını ayrıca zorlaştırdı. Ancak yeniden hazır hâle geldikten sonra Endrick, dört resmi maçta yalnızca dört dakika süre alabildi; sadece eylül ortasında Elche'de alınan 3-2'lik galibiyette son bölümde oyuna girdi. Hücumun merkezinde Kylian Mbappe'yi kesmek mümkün değil, ayrıca sürpriz transfer Carlos Espi de sonradan oyuna girip yaptığı katkılarla şimdiden ilk Mbappe yedeği rolü için kendini önermiş durumda.

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Bernabeu ile sözleşmesi 2030'a kadar devam eden Endrick ise her halükârda yeterli maç pratiğine sahip olmak istiyor; bu nedenle sezonun geri kalanında da bu kadar az forma giymesi hâlinde Madrid'den bir kez daha ayrılması giderek daha olası hâle geliyor. Gazzetta, yeniden bir kiralık anlaşmanın yanı sıra satın alma opsiyonlu ve Real için geri satın alma opsiyonlu bir transfer modelini de gündeme getiriyor.

Endrick, Milan'da nerede oynayabilir?

Milan yazın yeni bir 9 numara için büyük para harcamış, Goncalo Ramos'un bonservisi için Paris Saint-Germain'e 74 milyon euro ödemişti. Gazzetta haberine göre teknik direktör Ruben Amorim yönetiminde Endrick'in Ramos'la birlikte ileri uçta görev yapabileceği çift forvetli bir sistem de mümkün olabilir. Ayrıca Milan'ın 20 yaşındaki oyuncuyu alternatif olarak sağ kanat pozisyonu için de bir seçenek olarak gördüğü belirtiliyor.

2024'te Palmeiras'tan Madrid'e transfer olan Endrick, Real formasıyla bugüne kadar toplam 41 resmi maçta görev yaptı ve yedi gol attı. Geçen sezonun ikinci yarısında Olympique Lyon'da ikna edici bir performans sergileyen Brezilya milli oyuncu, Fransız ekibinde çıktığı 21 maçta 16 skor katkısı üretti (sekiz gol, sekiz asist).