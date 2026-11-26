AC Milan, Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda altı golün atıldığı hareketli maçta erken gelen talihsizliğe rağmen Olympiacos'u 4-2 yendi. Milan'ın genç oyuncuları öne çıkarken Alphadjo Cisse etkileyici bir performans sergiledi.

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AC Milan, Pire'deki taktik mücadelede hücumdaki üstün bitiriciliğini sonunda ortaya koyarak Olympiacos'u 4-2 mağlup etti. Maç Milan için kötü başladı: Mike Maignan, 31. dakikada topu istemeden kendi kalesine gönderdi. Ev sahibi ekip, ilk bölümdeki baskısı düşünüldüğünde hak ettiği söylenebilecek bir üstünlük yakaladı. Ancak ikinci yarıda dengeler tamamen değişti. Milan'ın hızlı hücumları, Yunan ekibinin önde kurduğu savunma hattına karşı giderek daha etkili hâle geldi.

Devre arasından sonra maç hareketlendi ve 25 dakikalık tempolu bir bölümde dört gol atıldı. Geri dönüşü Omari Hutchinson başlattı; ardından Alphadjo Cissè ceza sahasına damga vurarak Milan'ı üstünlüğe taşıdı.

Olympiacos adına Jota Silva ve Marcus Holmgren Pedersen de gol bulsa da Milan'ın daha yüksek kaliteli fırsatlar üretmesi belirleyici oldu. Milan'ın 2,29'luk gol beklentisine karşı ev sahibi ekip 1,56'da kaldı. Diego Moreira'nın uzatma dakikalarında attığı gol, Yunanistan'daki atmosferi nihayet susturdu ve konuk ekibin üç önemli puanı almasını sağladı.

Kaleci ve savunma

Mike Maignan: 4/10

Fransız kaleci için zor bir akşamdı; 31. dakikadaki talihsiz kendi kalesine golü performansına damga vurdu. Kaleyi bulan beş şutla karşılaşıp dört kurtarış yapsa da kendi kalesine attığı golün psikolojik etkisi, savunma hattının düzenini zaman zaman bozmuş gibiydi. Hatasıyla sonuçlanan duran top karmaşasında ceza sahasına hâkim olmakta zorlandı.

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Mario Gila: 7/10

Üçlü savunmanın en sakin ismiydi. Gila, 70 pas denemesinin 64'ünde isabet sağlayarak takımının en yüksek sayısına ulaştı ve Milan'ın geriden oyun kurmasında kilit rol oynadı. Savunma hattından çıkabilmesi, ikinci yarıdaki toparlanma sırasında Olympiacos'un baskısını aşmalarına yardımcı oldu.

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Koni De Winter: 5/10

Jota Silva'nın yana doğru hareketleri karşısında zorlandı. Pozisyon almada birkaç kez aksamasının ardından 53. dakikada oyundan alındı. Fiziksel özellikleri ikili mücadelelerde işine yaradı ancak bu taktik eşleşmenin gerektirdiği çeviklikten yoksundu.

Sankhoun Diawara: 6/10

Üçlü savunmanın sağında yoğun bir maç geçirdi. Diawara, 10 savunma müdahalesiyle takımına liderlik etti ve üç ikili mücadele kazandı. İki gol yiyen savunmanın parçası olsa da 67. dakikada oyundan alınana kadar Olympiacos'un uzun süreli baskı kurduğu bölümlerde bireysel savunma çabası önemliydi.

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Orta saha

Adrien Rabiot: 6/10

Orta sahaya denge getirdi. Rabiot, topu takımında tutmaya ve paslarla oyunu yeniden kurmaya odaklanarak daha patlayıcı hücum oyuncularının önünü açtı. Gollere doğrudan katkı yapmadı ancak maçın iki takım arasında hızlı hücumların öne çıktığı bir mücadeleye dönüşmesiyle Milan'ın ihtiyaç duyduğu yapısal dengeyi sağladı.

Ardon Jashari: 6/10

Jashari, orta sahaya mücadele gücü kattı. Altıncı dakikada şutu engellendi ve Remo Freuler'in oyununu bozmak için çok çalıştı. Paslarında riske girmemesi, Milan'ın %59'luk topa sahip olma oranına katkı sağladı.

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Diego Moreira: 8/10

Kanattaki çalışkan performansını 95. dakikada attığı güzel golle taçlandırdı. Moreira, hızlı hücumlarda sürekli tehdit yarattı, birden fazla şut çekti ve oyunu genişleterek Olympiacos'un dörtlü savunmasını zorladı. Geç gelen golü (0,55 gol beklentisi), hızlı hücumda soğukkanlılığın örneğiydi.

Pervis Estupinan: 5/10

İlk 45 dakikada büyük ölçüde etkisiz kalmasının ardından devre arasında oyundan alındı. Hücumda etki yaratmakta zorlandı ve Marcus Holmgren Pedersen'in bindirmeleri nedeniyle sık sık geride kalmak zorunda kaldı. Oyundan çıkışı, Milan'a maçı kazandıran taktik değişimin başlangıcı oldu.

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Hücum

Alphadjo Cisse: 8/10

Cisse, fiziksel gücüyle öne çıktı ve toplam dört şutta 1,12 gol beklentisine ulaştı. 63. dakikada yakın mesafeden attığı kafa golüyle kritik bir katkı yaptı; Retsos ve Pirola için de sürekli sorun yarattı. Sahada kaldığı 85 dakika boyunca ceza sahasındaki hareketliliği üst düzeydi.

Omari Hutchinson: 9/10

Maçın tartışmasız en iyi oyuncusuydu. Hutchinson, ikinci yarının başında Milan'ın ihtiyaç duyduğu kıvılcımı sağladı. 56. dakikada hızlı hücumun ardından yaptığı etkili vuruşla beraberlik golünü atmakla kalmadı, Cisse ve Pulisic'in gollerine de asist yaptı. Hızı, yaratıcılığı ve hızlı hücumlardaki kalitesi Olympiacos'un baş edemeyeceği düzeydeydi. Milan'ın ikinci yarıdaki geri dönüşüne öncülük etti.

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Gonçalo Ramos: 5/10

Oyuna katılmakta zorlanan forvet için sıkıntılı bir geceydi. Teknik direktör hücumda daha fazla hareketlilik ve ileriye dönük oyun aradığı için devre arasında oyundan alındı. Sahada kaldığı sürede kaleyi bulan kayda değer bir şut çekemedi.

Yedekler ve teknik direktör

Yunus Musah: 6/10

Devre arasında Estupiñán'ın yerine oyuna girerek ihtiyaç duyulan enerjiyi sağladı. Topu ileri taşıma becerisi, Milan'ın ikinci yarıda savunmadan hücuma daha etkili geçmesine yardımcı oldu.

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Christian Pulisic: 8/10

45. dakikada oyuna giren Pulisic, kalitesini hemen gösterdi. 71. dakikada bir gol onun hanesine yazıldı ve son bölümde önemli bir fırsatı kaçırdı. Ancak sahadaki varlığı, Olympiacos savunmasını daha geride ve savunma ağırlıklı oynamaya zorladı.

Fikayo Tomori: 6/10

53. dakikada De Winter'ın yerini aldı. Maçın temposuna daha uygun göründü ve hareketli geçen son yarım saatte savunmanın merkezini istikrara kavuşturmaya yardımcı oldu.

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Filippo Terracciano: 6/10

Diawara'nın yerine geç oyuna girdi (67') ve savunma görevlerini sorunsuz yerine getirerek Milan'ın skoru korumasına yardımcı oldu.

Christian Comotto: Puan yok

85. dakikada Cissè'nin yerine oyuna girdi; maça kayda değer bir etki yapacak kadar zamanı olmadı.

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Ruben Amorim (Teknik direktör): 8/10

Amorim büyük bir taktik esneklik gösterdi. İlk 11'inin rakibin hamleleri karşısında zorlandığını fark ederek devre arasında Musah ve Pulisic'i oyuna aldı; bu iki değişiklik maçın gidişatını tamamen değiştirdi. Olympiacos beklerinin arkasındaki boşlukları başarıyla değerlendirerek 2-0'lık mağlubiyeti 4-2'lik galibiyete çevirdi.