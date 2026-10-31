AC Milan, San Siro'daki Derby della Madonnina'yı 3-1 kazanarak Inter'e bu sezon Serie A'daki ilk yenilgisini yaşattı. Bu sonuçla Cristian Chivu'nun takımı liderliği kaybetti.

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Inter maça hazırlıksız yakalandı ve ilk 10 dakika içinde Christian Pulisic ile Adrien Rabiot'nun gollerini yedi. İki golün de hazırlayıcısı olan Diego Moreira, Chivu'nun takımı oyuna yerleşmeden önce Inter'in sol kanadında Carlos Augusto'ya zor anlar yaşattı.

Inter, 22. dakikada karşılık verdi. Hakan Calhanoglu'nun kullandığı köşe vuruşunda Manuel Akanji'nin aşırdığı topu Alessandro Bastoni yakın mesafeden kafayla ağlara gönderdi. Mike Maignan, 35. dakikada yaptığı müthiş kurtarışla Djed Spence'in beraberlik golünü önledi. Moreira ise 43. dakikada serbest vuruştan doğrudan attığı harika golle Inter'e bunun bedelini ödetti.

Konuk ekip topa yüzde 57 oranında sahip olup 19 şut çekti ancak Maignan, maç boyunca yaptığı yedi kurtarışla ikinci yarıda da gole izin vermedi. Inter'e ikinci yarının ortalarında bir penaltı verildi fakat VAR incelemesinin ardından karar iptal edildi. GOAL'ün San Siro'daki Inter oyuncularına verdiği notlar şöyle:

Kaleci ve savunma

Josep Martinez - 5/10 Josep Martinez, Milan'ın kaleyi bulan yalnızca dört şutundan üçünde gol yedi. Pulisic ve Rabiot'nun vuruşlarında yapabileceği pek bir şey yoktu; Moreira'nın serbest vuruşu da yetişemeyeceği şekilde üst köşeye gitti. Maç boyunca tek kurtarışını uzatma dakikalarında Alphadjo Cisse'nin şutunda yaptı.

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Yann Bisseck - 5/10 Yann Bisseck, Pulisic'in açılış golünde kafayla tamamladığı ortaya yetişemedi. Moreira'nın serbest vuruşu da barajda başının üzerinden geçti. 13. dakikada önemli bir fırsat yakaladı ancak yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu Maignan kurtardı. Inter beraberlik ararken 82. dakikada yerini Ange-Yoan Bonny'ye bıraktı.

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Manuel Akanji - 7/10 Manuel Akanji, Inter'in en iyi oyuncusuydu. Bastoni'nin golünde köşe vuruşundan gelen topu aşırdı; daha önce de 13. dakikada Bisseck'in kafa vuruşuna zemin hazırladı. Moreira'nın kale çizgisi yakınından gönderdiği tehlikeli topu uzaklaştırdı ve 84. dakikadaki fırsatta şutunu yandan dışarı gönderdi.

Alessandro Bastoni - 7/10 Alessandro Bastoni, yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla Inter'in golünü attı ve üçlü savunmanın solundan ileri çıkmayı sürdürdü. 81. dakikada yerini Federico Dimarco'ya bıraktı.

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Orta saha

Carlos Augusto - 6/10 Carlos Augusto için inişli çıkışlı bir geceydi. Yerden yaptığı orta, 35. dakikada Spence'in önemli fırsatını hazırladı; daha sonra da Marcus Thuram'a kafa vuruşu için pas verdi. Ancak 56. dakikada yakın mesafeden uçarak yaptığı kafa vuruşuyla çok net bir fırsatı kaçırdı. Moreira, ilk golde onu geçerken ikinci golle sonuçlanan köşe vuruşunda top son olarak ona çarptı. 90. dakikada Omari Hutchinson'a yaptığı kontrolsüz müdahale nedeniyle sarı kart gördü.

Petar Sucic - 6/10 Petar Sucic orta sahada çok çalıştı ve 41. dakikada ceza sahası çizgisinden çektiği şutla Maignan'ı kurtarışa zorladı. İlk yarının ortalarında Calhanoglu'nun uzaktan şutunu da hazırladı.

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Hakan Calhanoglu - 6/10 Hakan Calhanoglu'nun duran topları sürekli tehlike yarattı ve kullandığı köşe vuruşu Bastoni'nin golünü getirdi. Eski kulübüne karşı ilk yarının ortalarında kısa aralıklarla Maignan'ı iki kez kurtarışa zorladı ancak açık oyunda etkisiz kaldı. 72. dakikada yerini Piotr Zielinski'ye bıraktı.

Nicolo Barella - 6/10 Nicolo Barella, takımı orta sahadan ileri taşımaya çalıştı. Kaptan, Inter'in ikinci yarıdaki en iyi fırsatını 67. dakikada yakaladı ancak yaklaşık 9 metreden çektiği şutu Sankhoun Diawara engelledi. 82. dakikada yerini Francesco Pio Esposito'ya bıraktı.

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Djed Spence - 6/10 Djed Spence, Serie A'da ilk kez ilk 11'de başladığı maçta sağ kanada hız kattı. Maçın başlarında Diawara ve Pavlovic'i geçerek bir köşe vuruşu kazandı. 35. dakikada skoru eşitlemeliydi ancak Maignan, yaklaşık 5,5 metreden yaptığı vuruşta müthiş bir refleks kurtarışıyla gole izin vermedi.

Hücum

Andy Diouf - 6/10 Andy Diouf, 31. ve 55. dakikalarda uzaktan çektiği şutlarla Maignan'ı iki kez yokladı. Barella ve Augusto'nun şutlarına da zemin hazırladı ancak Thuram ile oyun içindeki bağlantısı istikrarsızdı. 72. dakikada yerini Henrikh Mkhitaryan'a bıraktı.

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Marcus Thuram - 6/10 Marcus Thuram, Milan savunmasına karşı uzun süre yalnız kaldı. Sucic ve Diouf'a şut fırsatları hazırladı; 70. dakikadaki kafa vuruşunu ise Maignan kurtardı. Ancak net bir gol fırsatı bulamadı.

Yedekler ve teknik direktör

Piotr Zielinski - 6/10 Piotr Zielinski, 72. dakikada Calhanoglu'nun yerine oyuna girdi ve paslarla oyunun akışını sürdürdü. Maçın sonlarında uzaktan çektiği şut yandan dışarı gitti.

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Henrikh Mkhitaryan - 6/10 Henrikh Mkhitaryan, 72. dakikada Diouf'un yerine oyuna girdi. Yaptığı orta, VAR tarafından iptal edilen penaltı kararına yol açtı. İyi bir pozisyonda yaptığı kafa vuruşunu da dışarı gönderdi.

Federico Dimarco - 6/10 Federico Dimarco, 81. dakikada Bastoni'nin yerine oyuna girdi. Duran topları ve ortalarıyla takıma katkı sağladı, Akanji'nin maçın sonlarındaki fırsatını hazırladı ancak bunun için artık çok geçti.

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Ange-Yoan Bonny - 6/10 Ange-Yoan Bonny, 82. dakikada Bisseck'in yerine oyuna girdi ve hareketli bir performans sergiledi. Bir şutu engellendi, ayrıca Esposito'nun maçın sonlarındaki kafa vuruşuna ortasıyla zemin hazırladı.

Francesco Pio Esposito - 6/10 Francesco Pio Esposito, 82. dakikada Barella'nın yerine oyuna girdi, iki şut fırsatı hazırladı ve uzatma dakikalarında Inter'in son fırsatında yaptığı kafa vuruşunu dışarı gönderdi.

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Cristian Chivu (Teknik direktör) - 4/10 Inter'in ilk 10 dakika içinde iki gol geriye düşmesine yol açan yavaş başlangıç nedeniyle Cristian Chivu'ya sorular yöneltilecektir. Inter topa daha fazla sahip olsa da Chivu'nun takımı, Ruben Amorim'in Milan'ı karşısında taktiksel olarak geride kaldı. Chivu ilk değişikliklerini yapmak için 72. dakikaya kadar bekledi.