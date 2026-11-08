AC Milan, pazar günü nispeten rahat bir galibiyet aldı. Rossoneri, Alphadjo Cissè ve Christian Pulisic'in erken golleriyle Genoa'yı 1-2 mağlup etti. Milan, Serie A'da şimdilik dördüncü sırada yer alırken Genoa 13. sıradaki konumunu koruyor.

Justin Bijlow topu savunmacı Johan Vázquez'e gönderdiğinde Genoa açısından ortada pek bir sorun yoktu. Ancak Rotterdamlı kaleci, takım arkadaşının tereddüdü üzerine Adrien Rabiot'nun tehlikeli bir bölgede topu kapmasını izledi. Rabiot'nun pasını alan Cissè rahat bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

0-2'lik golden önce de bir savunma hatası yaşandı. Bir anda geniş bir boşluk bulan Gonçalo Ramos, Pulisic'e pasını verirken soğukkanlılığını korudu. Kaptan Amerika ilk dokunuşuyla topu iyi önüne aldı, ardından yakın köşeye yaptığı sert vuruşla Bijlow'u çaresiz bıraktı.

Genoa buna pek karşılık veremedi. Yine de Milutin Osmajic'in golüyle skor bir anlığına 1-2 olacak gibi göründü ancak gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. İlk yarıda Milan adına başka önemli bir fırsat da yaşanmadı.

İkinci yarıda Milan uzun süre futbol oynamayı unuttu. Üstünlüğü ve Genoa'nın farkı bire indirecek golü engelleyememesi düşünüldüğünde buna pek de gerek yoktu. Yine de Mike Maignan, Vitinha'nın gol atmasını önlemek için müdahale etmek zorunda kaldı.

Genoa, son bölümde Ellertsson'la skoru 1-2'ye getirdi ancak beraberliği yakalayamadı. Böylece teknik direktör Daniele De Rossi'nin takımı, ligde üst üste aldığı üç galibiyetin ardından yeniden yenildi. Milan, millî maç arasının ardından Serie A'ya 22 Kasım'da Frosinone'yi konuk ederek dönecek. Genoa da aynı gün Frosinone'ye konuk olacak.