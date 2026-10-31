AC Milan, topa sahip olmaktan çok geçiş oyunundaki hıza öncelik vererek rakibi Inter'i 3-1 mağlup etti. Topa daha az sahip olmasına rağmen AC Milan'ın hücumun son üçte birlik bölümündeki etkinliği, Inter'in başa çıkamayacağı düzeydeydi.

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Derby della Madonnina’nın son randevusu, verimlilik ile hücum hacmi arasındaki farkı gözler önüne serdi. AC Milan, maça erken gol bulmak ve Inter’in hücuma açılan kanat beklerinin arkasında bıraktığı boşluklardan yararlanmak hedefiyle çıktı. Topa sahip olma oranında Inter’in %57’sine karşı %43’te kalan Milan, savunma sağlamlığına ve hızlı dikine hücumlara odaklandı. Bu strateji, ilk on dakikada Christian Pulisic ve Adrien Rabiot sayesinde hemen sonuç verdi.

Inter ise Alessandro Bastoni’yi geriden oyunu ileri taşıyan başlıca isim olarak kullanıp geleneksel üç oyunculu oyun kurulumuyla maçın temposunu belirlemeye çalıştı. 19 şut ve 11 kornerle çok sayıda fırsat yaratsa da disiplinli Milan savunmasını aşacak bitiriciliği gösteremedi. Maç, Inter’in sürekli baskısı ile Milan’ın etkili kontra atakları arasındaki mücadeleye dönüştü.

Milan’ın taktik düzeni

Milan, savunmada geniş alanı kapatmaya ve merkezi kalabalık tutmaya öncelik veren esnek bir 3-4-2-1 dizilişiyle oynadı. Oyun kurulumunda takımın temposunu belirleyen Luka Modric, 67 isabetli pasla hücuma geçişleri kolaylaştırdı. AC Milan, Inter’in baskısını paslaşarak aşmaya çalışmak yerine Christian Pulisic’in hızından ve Diego Moreira’nın yaratıcı paslarından yararlanarak orta sahayı devre dışı bıraktı. Carlos Augusto’nun arkasındaki boşluğu hedefleyen, hem kanat oyuncusu hem oyun kurucu gibi görev yapan Moreira, bir gol ve iki asistle takımın taktik açıdan en etkili ismiydi.

Savunmada orta ve geriye yakın bir blokta duran Milan, yalnızca Inter topu merkez bölgelere taşıdığında baskıya başladı. Marcus Thuram’ı durdurmak için 15 savunma müdahalesi yapan Koni De Winter, bu düzende kilit rol oynadı. Milan, merkezi daraltarak Inter’i kanatlardan oynamaya zorladı. Bunun sonucunda gelen çok sayıdaki ortada Mike Maignan rahat bir görüntü sergiledi ve yedi kritik kurtarış yaptı. Plan, Inter’i öne çekmekti. Erken goller de Milan’ın daha geriye yaslanmasını sağlayarak Inter’in hücuma katılan stoperlerinin etkili olmak için ihtiyaç duyduğu alanı ortadan kaldırdı.

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Inter’in taktik düzeni

Inter, Djed Spence ve Carlos Augusto ile kanatlarda sayısal üstünlük kurmayı hedefleyerek alışılmış 3-4-2-1 sistemini kullandı. Taktik planında stoperlerin hücuma katılması önemli yer tutuyordu; Alessandro Bastoni’nin 22. dakikadaki golü de bunun göstergesiydi. Manuel Akanji’nin 92 pas tamamladığı maçta Inter, orta bölgede kontrolü tamamen elinde tuttu. Hakan Çalhanoglu aracılığıyla oyunun yönünü hızla değiştirerek Milan’ın savunmada bir kanattan diğerine kaymasını sınadı.

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Ancak kanat beklerinin ilerideki konumu, üçlü savunmayı bire bir pozisyonlara açık bıraktı. Inter, toplam şut ve beklenen gol (1,78 xG) dahil istatistiklerde üstün olsa da Milan’ın isabetli uzun topları baskısını sık sık boşa çıkardı. Net fırsatları değerlendirememesi, Inter’in sahadaki alan üstünlüğünü sonuçsuz bıraktı. Hücuma bu kadar çok oyuncuyla çıkma tercihi, her top kaybında Inter’i Pulisic ve Moreira’nın hızına karşı savunmasız bıraktı. Milan bu açıktan ilk ve üçüncü gollerinde yararlandı.

Taktik mücadele

Maçın belirleyici mücadelesi Inter’in sol kanadında yaşandı. 13 savunma müdahalesi ve üç şutla oldukça hareketli olan Carlos Augusto’nun hücuma katılması, Alessandro Bastoni’yi sık sık Diego Moreira karşısında yalnız bıraktı. Milan’ın teknik direktörü bu zayıf noktayı belirleyerek Moreira’dan çizgiye yakın kalmasını ve top kaybını beklemesini istedi. Maçın sonucunu bu eşleşme belirledi: Moreira’nın bir gol ve iki asistlik katkısı, Inter’in kanat beklerinin savunmadaki yerlerine dönememesinin doğrudan sonucuydu.

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Inter’in teknik direktörü saha hâkimiyetini elde ederken Milan’ın teknik direktörü alan kullanımında üstün geldi. Milan, Inter’in tehlike yaratmayacağı bölgelerde topa sahip olmasına izin vererek savunmadaki kompakt yapısını korudu. Inter ceza sahasında sayısal üstünlük yaratacak değişiklikler yaptığında bile Milan’ın üçlü savunması disiplinini sürdürdü ve Inter’in 30 şutunun çoğunun zor açılardan veya yoğun baskı altında çekilmesini sağladı.

Maç içindeki değişiklikler

Getty Images

Maçın ikinci yarısında Inter, 72. dakikada Henrikh Mkhitaryan ve Piotr Zielinski’yi oyuna alarak orta sahasına yeni bir enerji katmaya çalıştı. Bu değişikliklerle, giderek daha fazla yalnız kalan Thuram’a gönderilen son pasların kalitesini artırmayı hedefledi. Zielinski maçın sonlarında isabetli bir şut çekse de Milan’ın 3-4-2-1 düzeninin savunma bütünlüğü bozulmadı.

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Milan, 82. dakikadan itibaren savunmaya yönelik değişikliklerle karşılık verdi. Ardon Jashari ve Davide Bartesaghi’nin oyuna girmesi, skoru korumak için savunma ağırlıklı bir düzene tamamen geçildiğinin işaretiydi. Takım fiilen 5-4-1’e döndü. Son taktik hamlede Filippo Terracciano, Goncalo Ramos’un yerine oyuna girdi; böylece bir forvet çıkarılıp beşinci bir orta saha oyuncusu eklendi. Bu değişiklik, beş dakikalık uzatma süresine rağmen Inter’in son bölümde baskı kurmasını engelleyerek oyunun temposunu düşürdü. AC Milan’ın hızlı hücum tehdidi yaratan bir takımdan bütünüyle savunmaya odaklanan bir yapıya geçebilmesi, maç yönetimindeki üstünlüğünü gösterdi.

Sonuçta farkı Milan’ın bitiriciliği yarattı. Daha az fırsat bulmasına rağmen yakaladığı yüksek kaliteli pozisyonları değerlendirdi; Inter ise saha hâkimiyetini sonuca yansıtamadı. AC Milan’ın geride kurduğu savunma bloğunun taktik disiplini ve Moreira’nın kontra ataklardaki büyük etkisi belirleyici oldu.