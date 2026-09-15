AC Milan - Inter Milan biletleri nasıl alınır: Derby della Madonnina fiyatları, maç bilgileri ve daha fazlası

Derby della Madonnina için bilet alın: AC Milan - Inter biletleri:

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Derby della Madonnina nedir: AC Milan - Inter?

Derby della Madonnina, adını Duomo di Milano'nun tepesindeki altın Madonnina heykelinden alan, AC Milan ile FC Internazionale Milano arasındaki sert şehir içi futbol rekabetidir.

Dünya sporunun en çok öne çıkan karşılaşmalarından biri olan bu mücadelede, Avrupa'nın en çok kupa kazanan iki kulübü aynı stadyumun içinde karşı karşıya gelir.

İki takım da ikonik San Siro'yu, resmî adıyla Stadio Giuseppe Meazza'yı paylaşır; 75.000 kapasiteli bu stadyumun kimliği, resmî ev sahibi takım statüsünü kimin taşıdığına göre değişir.

Derbi günlerinde AC Milan'ın sıkı ultras grubu Curva Sud'u doldururken, Inter taraftarları Curva Nord'a hakim olur ve dev koreografiler (tifosi gösterileri) ile meşalelerle arenayı doldurur.

AC Milan - Inter Serie A maçı ne zaman başlayacak?

AC Milan - Inter maçı Milano'daki San Siro'da başlayacak.

Serie A - Hafta 10 31 Eki 2026 - 15:45 San Siro

AC Milan - Inter Serie A: Bilmeniz gereken her şey

AC Milan - Inter form durumu

Milan, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Serie A'da sahasında Lazio ile 2-2 berabere kalan takım, daha önce de Juventus ile 1-1 berabere kalmıştı. Milan, bu beraberliklerden önce ligde Venezia'yı 2-0, Torino'yu ise deplasmanda 1-2 yenerek üst üste iki galibiyet almıştı. Söz konusu beş maçta Milan 10 gol atıp 5 gol yerken, tek yenilgisini sezon öncesi hazırlık maçında Manchester United karşısında aldı.

Inter, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazandı. Son sonucunu 5 Eylül'de Napoli karşısında Serie A'da 3-2'lik galibiyetle alan takım, 2-0 geriye düştüğü maçı kazanmayı başardı. Ligde Cagliari'yi 1-0, Monza'yı da 4-1 mağlup etti. Bu süreçteki tek yenilgisi ise 8 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı 2-1 oldu. Inter, bu beş maçta 11 gol atıp 6 gol yedi.

AC Milan - Inter: Son kafa kafaya maçların karnesi

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, 8 Mart 2026'da Serie A'da San Siro'da Milan'ın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Ondan önce Inter, Kasım 2025'te yine San Siro'da Milan'ı 1-0 mağlup etmişti. Coppa Italia'daki iki eşleşme ve sezon öncesi bir hazırlık maçını da içeren kayda geçmiş son beş buluşmada Milan iki, Inter bir galibiyet aldı; iki maç ise berabere bitti.