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AC Milan - Inter Milan biletleri nasıl alınır: Derby della Madonnina fiyatları, maç bilgileri ve daha fazlası

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AC Milan, Serie A'da Inter ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz burada yer alıyor

Derby della Madonnina için bilet alın: AC Milan - Inter biletleri:

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Derby della Madonnina nedir: AC Milan - Inter?

Derby della Madonnina, adını Duomo di Milano'nun tepesindeki altın Madonnina heykelinden alan, AC Milan ile FC Internazionale Milano arasındaki sert şehir içi futbol rekabetidir.

Dünya sporunun en çok öne çıkan karşılaşmalarından biri olan bu mücadelede, Avrupa'nın en çok kupa kazanan iki kulübü aynı stadyumun içinde karşı karşıya gelir.

İki takım da ikonik San Siro'yu, resmî adıyla Stadio Giuseppe Meazza'yı paylaşır; 75.000 kapasiteli bu stadyumun kimliği, resmî ev sahibi takım statüsünü kimin taşıdığına göre değişir.

Derbi günlerinde AC Milan'ın sıkı ultras grubu Curva Sud'u doldururken, Inter taraftarları Curva Nord'a hakim olur ve dev koreografiler (tifosi gösterileri) ile meşalelerle arenayı doldurur.

AC Milan - Inter Serie A maçı ne zaman başlayacak?

AC Milan - Inter maçı Milano'daki San Siro'da başlayacak.

crest
Serie A - Hafta 10
San Siro

AC Milan - Inter Serie A: Bilmeniz gereken her şey

AC Milan - Inter form durumu

Milan, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Serie A'da sahasında Lazio ile 2-2 berabere kalan takım, daha önce de Juventus ile 1-1 berabere kalmıştı. Milan, bu beraberliklerden önce ligde Venezia'yı 2-0, Torino'yu ise deplasmanda 1-2 yenerek üst üste iki galibiyet almıştı. Söz konusu beş maçta Milan 10 gol atıp 5 gol yerken, tek yenilgisini sezon öncesi hazırlık maçında Manchester United karşısında aldı.

Inter, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazandı. Son sonucunu 5 Eylül'de Napoli karşısında Serie A'da 3-2'lik galibiyetle alan takım, 2-0 geriye düştüğü maçı kazanmayı başardı. Ligde Cagliari'yi 1-0, Monza'yı da 4-1 mağlup etti. Bu süreçteki tek yenilgisi ise 8 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı 2-1 oldu. Inter, bu beş maçta 11 gol atıp 6 gol yedi.

MIL

MIL - Form

MUN
K2-4
TOR
K1-2
VEN
K2-0
JUV
B1-1
LAZ
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5
INT

INT - Form

MON
K4-1
CGL
K0-1
NAP
K3-2
RMA
K2-1
UDI
K5-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
14/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

AC Milan - Inter: Son kafa kafaya maçların karnesi

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, 8 Mart 2026'da Serie A'da San Siro'da Milan'ın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Ondan önce Inter, Kasım 2025'te yine San Siro'da Milan'ı 1-0 mağlup etmişti. Coppa Italia'daki iki eşleşme ve sezon öncesi bir hazırlık maçını da içeren kayda geçmiş son beş buluşmada Milan iki, Inter bir galibiyet aldı; iki maç ise berabere bitti.

Kafa Kafaya

AC MilanÇizimInter
3
2
0
Club Friendlies
AC Milan badge
AC Milan
MIL
1
Inter badge
Inter
INT
1
MS
Serie A
AC Milan badge
AC Milan
MIL
1
Inter badge
Inter
INT
0
MS
Serie A
Inter badge
Inter
INT
0
AC Milan badge
AC Milan
MIL
1
MS
İtalya Kupası
Inter badge
Inter
INT
0
AC Milan badge
AC Milan
MIL
3
MS
İtalya Kupası
AC Milan badge
AC Milan
MIL
1
Inter badge
Inter
INT
1
MS
7Attığı Gol2
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı2/5

AC Milan - Inter puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
RomaRomaROM
4400121+1112
K
K
K
K
2
InterInterINT
4400136+712
K
K
K
K
3
ComoComoCOM
431094+510
K
K
K
B
4
LazioLazioLAZ
431063+310
B
K
K
K
5
CagliariCagliariCGL
430142+29
K
K
K
K
6
AC MilanAC MilanMIL
422074+38
B
B
K
K
7
FrosinoneFrosinoneFRC
421174+37
B
K
K
K
8
JuventusJuventusJUV
421164+27
K
B
K
K
9
SassuoloSassuoloSAS
421187+17
K
B
K
K
10
SSC NapoliSSC NapoliNAP
420265+16
K
K
K
K
11
AtalantaAtalantaATA
42025506
K
K
K
K
12
LecceLecceLEC
420257-26
K
K
K
K
13
UdineseUdineseUDI
4112810-24
K
K
K
B
14
TorinoTorinoTOR
410347-33
K
K
K
K
15
FiorentinaFiorentinaFIO
4103511-63
K
K
K
K
16
BolognaBolognaBOL
401325-31
K
B
K
K
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
401326-41
K
B
K
K
18
MonzaMonzaMON
4013611-51
K
B
K
K
19
GenoaGenoaGEN
401328-61
B
K
K
K
20
VeneziaVeneziaVEN
4004411-70
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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