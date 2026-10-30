Mayıs 2001'de AC Milan'ın şehirdeki rakibi Inter'i tarihi bir maçta 6-0 mağlup ettiği o sıra dışı geceyi yeniden yaşayın. Gianni Comandini'nin maçın başındaki gol fırtınası ve Andriy Shevchenko'nun bitiriciliğiyle damga vurduğu bu karşılaşma, Derby della Madonnina tarihindeki en farklı galibiyet olmayı sürdürüyor.

Reklam

Milano futbolunun alışıldık düzeni yalnızca bozulmakla kalmayıp tamamen altüst olduğunda San Siro’ya çöken sessizliğin kendine özgü bir ağırlığı vardır. 11 Mayıs 2001’de, bahar havası Lombardiya’nın başkentinin üzerine çökmüşken, 246. resmî Derby della Madonnina için 78 bin kişi tribünleri doldurdu. O yıl iki takım da şampiyonluk yarışında değildi; lige Roma öncülük ediyordu. Ancak Milano’da puan tablosu, şehrin gururunu korumanın çoğu zaman gerisinde kalır. Ardından yaşananlar sıradan bir futbol maçı değildi. Bu, Curva Nord’da hâlâ ürpererek anılan bir skorla sonuçlanan 90 dakikalık bir arınma ayiniydi: Inter 0-6 AC Milan.

Curva Sud’un beklenmedik kahramanı

IMAGO

Maçtan önce herhangi bir AC Milan taraftarına takımı zafere kimin taşıyacağını sorsaydınız, Gianni Comandini’nin adı muhtemelen listenin sonlarında yer alırdı. Ne var ki futbol, hiç beklenmedik isimlere ölümsüzlük kazandırabilir. Henüz üç dakika dolmadan stat sarsıldı. O akşam ayaklarına kanat takılmış gibi görünen Serginho, sol kanattan hızla ilerleyip yerden, gole davetiye çıkaran bir orta yaptı. Tecrübeli bir golcünün sezgisiyle topa yetişen Comandini, kayarak yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Sebastien Frey’in yanından ağlara gönderdi. Inter bu darbe geldiğinde henüz maça alışmaya çalışıyordu ama fırtına daha yeni başlıyordu.

Comandini’nin kısa ama parlak gösterisinin ikinci perdesi yalnızca 15 dakika sonra geldi. Pozisyonu hazırlayan isim yine durdurulamaz Serginho’ydu. Inter ceza sahasının ortasına yumuşak bir top gönderdi. Comandini yükselip projektörlerin aydınlattığı havada yaptığı güçlü kafa vuruşuyla topu köşeye yolladı. Skor 2-0’dı. Bunlar, forvetin o Serie A sezonunda attığı yegâne iki goldü; buna rağmen kulüp tarihinin en önemli golleri arasında yerlerini koruyorlar. Marco Tardelli yönetimindeki Inter, Cesare Maldini’nin oyuncularının akıcı yer değişimlerini takip edemiyor, adeta bataklıkta oynuyormuş gibi görünüyordu.

Fırsatları değerlendirme dersi

Getty Images

İlk yarının bitiş düdüğü Inter’e geçici bir sığınak sağladı ama bu soluklanma işe yaramadı. İkinci yarı, kâğıt üzerinde ev sahibi olan takım için ağır çekimde yaşanan bir felakete dönüştü. Oyun yeniden başladıktan sekiz dakika sonra Federico Giunti bir serbest vuruşun başına geçti. Amaç, Inter savunmasını hava toplarında sınayacak bir orta yapmaktı. Ancak top savunmacıları da hücumcuları da yerinde kalan Frey’i de geçerek uzak köşede ağlarla buluştu. 3-0’da maçın sonucu belli olmuştu; 4-0’da ise durum bir trajediye dönüştü. İleride derbi tarihinin en golcü oyuncusu olacak Andriy Shevchenko da sonunda maça damgasını vurdu.

Reklam Reklam

Shevchenko’nun ilk golü, topsuz koşularının ne kadar etkili olduğunu gösteriyordu. Serginho’nun bir başka isabetli ortasını sert bir kafa vuruşuyla gole çevirdi. Ukraynalı oyuncu durmak bilmiyordu. 77. dakikaya gelindiğinde, akıcı bir kontra atağı sanki antrenman maçındaymışçasına rahat bir vuruşla tamamlayarak kendisinin ikinci, Milan’ın beşinci golünü atmıştı. Savunmalarının son kez darmadağın oluşunu izlemeye dayanamayan Inter taraftarları çıkışlara yönelmeye başladı. Karanlıkta parlayan skor tabelası, ateşli bir rüyayı andıran sonucu gösterirken sanki bozulmuş gibiydi.

Son darbe ve yıllarca unutulmayacak bir rekor

Getty Images

Son sözü maçın yıldızı Serginho’nun söylemesi yerinde olacaktı. Brezilyalı oyuncu 81. dakikada dağılmış Inter savunmasının arkasına sarktı, bir vücut çalımıyla Frey’i geçip topu boş kaleye yuvarladı ve skoru 6-0 yaptı. Bu gol, Inter’in çektiği acıya son vermiş gibiydi. Kısa süre sonra çalan bitiş düdüğü, Milano derbisi tarihindeki en farklı galibiyeti tescilledi. Bu sonuç, Inter’in 1910’da aldığı 5-0’lık galibiyeti geride bırakarak yeni milenyum için rekorları yeniden yazdı.

Yedek kulübesinden maçı izleyen Cesare Maldini için bu, haklılığının güçlü bir teyidiydi. Inter içinse iyileşmesi yıllar alacak bir yaraydı. O sezon iki kulübün de ligdeki vasat konumlarının ötesine geçen bu etkileyici ve son derece etkili performans, AC Milan taraftarları için hâlâ bir dönüm noktası. Mesele üç puandan fazlasıydı. Motosikletlerine binen burjuvaziyi susturan ve San Siro’yu mayıs ayının unutulmaz bir gecesinde kırmızı siyahlı bir katedrale dönüştüren altı goldü.