AC Milan'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo'nun elinde bulunan benzersiz gol rekorunu egale etti.

22 yıllık kariyeri boyunca Avrupa'nın en iyi santrforlarından biri olarak kabul edilen Ibrahimovic, 40 yaşına girmesine rağmen henüz yavaşlama belirtisi göstermiyor.

Milan, İbrahimovic'i Ocak 2020'de ikinci kez kulübe geri getirdi ve o zamandan beri 36 gol kaydetti. En son gol ise Pazar günü Venezia'da 3-0'lık bir galibiyetle geldi.

Ronaldo ile eşitlendi

Ibrahimovic, şu anda Avrupa'nın büyük liglerinde 80 farklı kulübe karşı gol atarak Ronaldo'nun yanında bu başarıya ulaşan ikinci futbolcu oldu.

İtalya'da üç yıl kaldıktan sonra yaz aylarında Juventus'tan Old Trafford'a dönen Portekizli, bu sayıya ilk olarak 30 Aralık'ta Manchester United'ın Burnley'e karşı 3-1 galibiyetinde attığı golle ulaştı.

Ibrahimovic'in kariyeri

Ibrahimovic, kariyerine 1999 yılında Malmö'de başladı ve o zamandan beri yedi kulüpte daha forma giydi ve Avrupa futbolu dışındaki tek deneyimini LA Galaxy'de geçirdi.

İsveçli ayrıca Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Paris Saint-Germain ve Manchester United'da başarılı işler yaptı ve toplam 802 maçta 492 gol attı.

Milan, Perşembe günü Coppa Italia son 16 turunda Genoa ile karşılaştığında, Ibrahimovic etkileyici rekorunu artırma şansına sahip olacak.

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