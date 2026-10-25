AC Milan, Serie A’daki yenilgisiz başlangıcını sekiz maça çıkardı. Udinese’yi deplasmanda rahat bir galibiyetle 2-0 mağlup eden Milan, dördüncü sıraya yükselerek lider Inter ve Lazio’nun dört puan gerisine geldi.

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Ruben Amorim'in takımı henüz altıncı dakika dolmadan öne geçti. Luka Modric'in savunma arkasına hızla kullandığı serbest vuruşta topa yetişen Christian Pulisic, Maduka Okoye'yi mağlup etti. Topa yüzde 60 oranında sahip olan Milan, Davide Bartesaghi'nin iki net fırsatı değerlendirememesi nedeniyle devreye daha farklı bir üstünlükle giremedi. Omari Hutchinson, 65. dakikada Okoye'nin Ardon Jashari'nin uzaktan şutunu elinden kaçırmasının ardından topa hamle yaparak farkı ikiye çıkardı. Mike Maignan ise son bölümde Keinan Davis'in şutunu kurtararak bu sezon üçüncü kez kalesini gole kapattı. Milan maçı 2,84 beklenen gol (xG) değeriyle tamamlarken Udinese'nin değeri 0,44'te kaldı. Ev sahibi ekip ligde üst üste altıncı yenilgisini aldı. GOAL, Bluenergy Stadium'daki Milan oyuncularını aşağıda değerlendirdi.

Kaleci ve savunma

Mike Maignan - 7/10 Mike Maignan nispeten sakin bir akşam geçirdi ancak dikkatini kaybetmedi. Çoğu uzaktan gelen şutlarda beş kurtarış yaptı. En kritik müdahalesini 81. dakikada, Keinan Davis'in yakın mesafeden volesini eliyle çelip ardından topu çizgi üzerinde kontrol ederek üstünlüğü koruduğunda gerçekleştirdi.

Sankhoun Diawara - 7/10 Sakatlıkların Amorim'in seçeneklerini kısıtlamasıyla Milan formasıyla ilk maçına sol bekte çıkan Sankhoun Diawara, Bartesaghi'nin arkasında kalarak disiplinli oynadı. 72. dakikada geriye koşup Udinese'nin tehlikeli ortasını kayarak yaptığı kritik müdahaleyle engelledi.

Strahinja Pavlovic - 7/10 Strahinja Pavlovic agresif oynadı ve rakibi önde karşılayarak ceza sahasına yapılan birçok ortayı kesti. Devre arasından hemen önce bir kornerde yaptığı kafa vuruşu da az farkla auta gitti.

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Koni De Winter - 7/10 Koni De Winter oyunu iyi okuyup birçok pas arası yaptı ve hava toplarının çoğunu kazandı. Ancak Davis'e yaptığı faul, Udinese'nin gece boyunca yakaladığı en iyi fırsata yol açan serbest vuruşu getirdi.

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Fikayo Tomori - 7/10 Sağ bekte hareketli bir performans sergileyen Fikayo Tomori, Bartesaghi ile Pulisic'in gole çevirmesi gereken tehlikeli bir orta yaptı. 27. dakikada kendisi de yakın mesafeden bir fırsatı kaçırdı. Milan'ın ikinci golüyle sonuçlanan atakta topu geri kazandıktan sonra 73. dakikada oyundan çıktı.

Orta saha

Davide Bartesaghi - 6/10 Davide Bartesaghi 85 dakika boyunca sol kanatta hareketliydi ve sık sık tehlikeli pozisyonlara girdi ancak devre arasından önce farkı ikiye çıkarmalıydı. 40. dakikada arka direkte Pulisic'in önüne geçti; kısa süre sonra çektiği şutu ise Christian Kabasele engelledi.

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Ardon Jashari - 7/10 Ardon Jashari, atakları başlatmak için sık sık stoperlerin arasına girerek savunma ile hücum arasında etkili bir bağlantı kurdu. Uzaktan çektiği sert şutu Okoye'nin elinden kaçırması Milan'ın ikinci golünü getirdi. Pulisic ile birlikte yaptığı baskı da Ramos'un topu direğe gönderdiği fırsatı yarattı.

Luka Modric - 8/10 Kaptanlık pazubendini takan Luka Modric, hızla kullandığı serbest vuruşla savunma arkasındaki Pulisic'i bularak ilk golün hazırlayıcısı oldu. Ayrıca Milan'ın ilk yarıdaki en iyi fırsatında Tomori'yi savunmanın arkasına kaçırdı. 90 dakika boyunca oyunun temposunu belirledi ve son bölümde sarı kart gördü.

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Hücum

Christian Pulisic - 8/10 Christian Pulisic koşusunun zamanlamasını kusursuz ayarlayarak altıncı dakikada açılış golünü attı. Ramos'un arkasında serbest bir rolde oynayan Pulisic, Bartesaghi ve Tomori'ye fırsatlar hazırladı; birinci saatin sonunda da Okoye'yi zor bir kurtarış yapmaya mecbur bıraktı.

Omari Hutchinson - 8/10 Omari Hutchinson maç ilerledikçe etkisini artırdı ve 65. dakikada Milan formasıyla ilk golünü attı. Topu Jashari'ye bıraktıktan sonra Okoye'nin şutu elinden kaçırdığı pozisyonda ilk hamleyi yapan oyuncu oldu. Kısa süre sonra, 73. dakikada oyundan alındı.

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Goncalo Ramos - 6/10 Goncalo Ramos, ilk yarıda yüzüne dirsek darbesi almasına rağmen oyuna devam etti. 39. dakikada James Abankwah'ı tutup yere indirdiği için sarı kart gördü. 75. dakikada yakın mesafeden yaptığı vuruşu Okoye direğe çeldi; Ramos uzatma dakikalarında oyundan alındı.

Yedekler ve teknik direktör

Ruben Loftus-Cheek - 6/10 Ruben Loftus-Cheek, 73. dakikada Hutchinson'ın yerine oyuna girdi ve yakın mesafeden yaptığı vuruşla Okoye'ye kurtarış yaptırdı. Ancak uzatma dakikalarında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahadaki kısa süresi erken sona erdi.

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Yunus Musah - 6/10 Yunus Musah, 73. dakikada Tomori'nin yerine oyuna girdi ve Milan'ın son bölümü fazla tehlike yaşamadan tamamlamasına yardımcı oldu.

Alphadjo Cisse - N/A Alphadjo Cisse, 85. dakikada Bartesaghi'nin yerine oyuna girdi ve kaleye iki şut çekti. Bunlardan birini Okoye kurtardı.

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Francesco Camarda - N/A Francesco Camarda, uzatma dakikalarında Ramos'un yerine oyuna girdi.

Christian Comotto - N/A Christian Comotto, uzatma dakikalarında sakatlanan Loftus-Cheek'in yerine oyuna girdi.

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Ruben Amorim (Teknik direktör) - 8/10 Ruben Amorim'in takımı maçı başından itibaren kontrol etti ve daha farklı kazanabilirdi. Bu sonuçla Amorim, Serie A'da takımın başındaki ilk sekiz maçında yenilgi yüzü görmedi.



