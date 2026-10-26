AC Milan'ın sahibi Gerry Cardinale, Udinese karşısında alınan kritik toparlanma galibiyetinin ardından Ruben Amorim'e övgüler yağdırdı

AC Milan'ın sahibi Gerry Cardinale, kulübün ligdeki mücadelesine yeniden ivme kazandıran kritik deplasman galibiyetinin ardından Ruben Amorim'e tam güven duyduğunu ifade etti. Amerikalı iş insanı, takımın Avrupa'da yaşadığı son aksiliklerden toparlanıp deplasmanda fırsatlarını iyi değerlendirerek sonuç almasındaki mental gücünü vurguladı.

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Cardinale, Udinese galibiyetini değerlendirdi

Cardinale, Udinese karşısında alınan ikna edici 2-0'lık galibiyetin ardından Milan'ın Amorim yönetimindeki gidişatından duyduğu büyük memnuniyeti dile getirdi. BluEnergy Stadyumu'ndaki galibiyet, kısa süre önce Avrupa kupalarında Bournemouth'a karşı moral bozucu bir yenilgi yaşayan Milan için ihtiyaç duyduğu yanıttı. Üç puanı alan Milan, üçüncü sıradaki Roma ile puanlarını eşitlerken lider Inter ve Lazio ikilisinin yalnızca dört puan gerisinde kaldı. Şampiyonluk yarışı da şekillenmeye başladı.

Amerikalı kulüp sahibi, Avrupa'daki kötü sonucun ardından takımın üzerindeki baskıyla başa çıkıp ligde disiplinli bir performans sergilemesinden özellikle etkilendi. Cardinale, Sky Sport Italia'ya yaptığı açıklamada, "Takım gelişmeye devam ediyor ve Avrupa'daki hayal kırıklığı yaratan maçın ardından büyük bir direnç gösterdi. Maç boyunca yüksek tempomuzu koruduk; topa sahip olmamız ve topu kaybettikten sonra geri kazanma konusundaki agresifliğimiz çok olumlu yönlerdi" dedi.

Amorim'in takım yönetimi takdir topladı

Cardinale, takımın ortaya koyduğu ortak çabanın yanı sıra maçtaki taktik yönetimi nedeniyle Amorim'i de öne çıkardı. Milan'ın sahibi, Portekizli teknik direktörü oyuna proaktif yaklaşımı nedeniyle övdü ve özellikle sıkışık maç takviminde oyuncuların fiziksel yükünü nasıl yönettiğine dikkat çekti. Amorim'in ilk 11 tercihi ve oyuncu değişiklikleri, takımın enerji seviyesini korumasında kilit etkenler olarak gösterildi.

Cardinale, "Ruben rotasyonu ve oyuncu değişikliklerini iyi yönetti. Bütün bunlar bizi çarşamba günü evimizde oynayacağımız maç öncesinde iyi bir duruma getiriyor" dedi.

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Yeni atama ve stat planları

Sahadaki sonuçların ötesinde, kulübün yönetim yapısı da değişim sürecinde. Haberlere göre Cardinale'nin İtalya'da bulunduğu süre boyunca yeni bir futbol sorumlusu arayışı öncelik taşıyor. Markus Krosche'nin adı bu görev için sıkça anılıyor ancak henüz nihai bir anlaşmaya varılmış değil. Bu atamayla kulübün oyuncu transferi ve gelişim stratejilerinin daha düzenli hâle getirilmesi amaçlanıyor.

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Ayrıca yeni San Siro stadyumu projesine ilişkin, Cardinale ve Inter temsilcisi Beppe Marotta'nın katılacağı önemli bir sunum perşembe günü yapılacak. Bu ortak girişim, tesislerini modernleştirmek isteyen iki Milano kulübü için tarihî bir adımı temsil ediyor. Ancak şimdilik odak noktası saha. Amorim, takımın gidişatını istikrara kavuşturdu ve sezonun gidişatını belirleyebilecek bir haftada kulüp sahibinin kamuoyu önündeki desteğini kazandı.

Kritik maçlar yaklaşıyor

Udine'de alınan galibiyet, AC Milan'ın maç takvimindeki çok önemli bir hafta için ideal bir başlangıç oldu. Sırada çarşamba günü San Siro'da Bologna'ya karşı oynanacak hafta içi maçı var. Bu karşılaşma, Amorim'in takımına ilk üçteki yerini sağlamlaştırma ve lig liderleriyle arasındaki farkı azaltma fırsatı sunuyor.

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Ancak en büyük sınav henüz gelmedi. Bologna maçının ardından tüm gözler, ezeli rakip Inter'e karşı oynanacak sezonun ilk Derby della Madonnina'sına çevrilecek. Cumartesi günü oynanması planlanan derbi, şimdiden sezonun olası dönüm noktalarından biri olarak görülüyor. Bu maçta alınacak galibiyet, Milan'a yalnızca şehirdeki rakibine karşı üstünlük sağlamakla kalmayacak; puan tablosunda Inter'i geçme ve şehirde yeniden hâkim güç olma niyetini de gösterecek.