AC Milan'ın sahibi Gerry Cardinale, Ruben Amorim'e koşulsuz destek verdi ve Scudetto'yu kazanmanın “yüzde 100 mümkün” olduğunu vurguladı

RedBird Capital’ın başındaki Gerry Cardinale, AC Milan’ın mevcut durumuna ilişkin sessizliğini bozarak teknik direktör Ruben Amorim’e güçlü destek verdi. Sezonun çalkantılı başlamasına rağmen Amerikalı kulüp sahibi, uzun vadeli başarının temellerinin San Siro’da sağlam biçimde atıldığına inanıyor.

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Cardinale, Ruben Amorim konusundaki tutumunu netleştirdi

Milan yönetimi, Amorim’in görevindeki geleceğine ilişkin söylentileri gidermek için harekete geçti. Kulübün sahibi Cardinale, Portekizli teknik adama tam destek verdi. Önemli değişikliklerin yaşandığı yaz döneminin ardından Milan’ın inişli çıkışlı performansı, kulübün izlediği yol hakkında dışarıdan soru işaretleri doğurmuştu. Ancak Cardinale, Amorim’in yöntemlerine kulüp içinde duyulan güvenin, takımın başına yeni bir dönem başlatmak üzere getirildiği günkü kadar yüksek olduğunu vurguladı.

Teknik direktörün durumuna ilişkin açık konuşan RedBird’ün kurucusu, kulübün kısa vadeli çözümler değil, Avrupa futbolunun zirvesine uzanan sürdürülebilir bir yol aradığını belirtti. Cardinale, La Gazzetta dello Sport’a şunları söyledi: “Ona güvenim tam. ‘Benim’ filmim Top Gun’ın sonunda harika bir replik var: Tom Cruise, ‘Kanat arkadaşımı bırakmayacağım’ diyor. Ben de Ruben’i bırakmayacağım. Görevi hiçbir şekilde tehlikede değil. Yanında duracağım. Son yıllarda yapılan hataları yapmayacağım. O benim teknik direktörüm ve bir üst seviyeye çıkmayı başarıncaya kadar birlikte çalışmayı sürdüreceğiz.”

Öncelikli hedef Scudetto olmaya devam ediyor

Milan, Serie A puan tablosunda liderlerin gerisinde olsa da Cardinale bu sezona ilişkin beklentilerini düşürmüyor. Amerikalı iş insanı, bu yılın kulüp için bir geçiş sezonu olabileceği yönündeki görüşleri reddetti ve lig şampiyonluğunu yeniden Milan’a kazandırma hedefini yineledi. Ligdeki rekabeti bir engel değil, fırsat olarak görüyor ve kadronun yarışacak kadar geniş olduğuna inanıyor.

Cardinale, “Bu kesinlikle mümkün, yüzde 100. Bunu kibirli görünmek istemeden söylüyorum. Her sabah küçük bir fırsat doğmasını umarak uyanıyorum. Yani Inter’in kazanmak yerine berabere kalmaya başlamasını, bizim de üst üste galibiyetler almamızı umuyorum. Benim için önemli olan tek şey kazanmak. Ama her seferinde tek bir maça odaklanıp önümüzdekilerle aramızdaki farkı hafta hafta kapatalım” dedi.

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Mali devlerle mücadele için yeni bir stat

Saha dışında ise “Generali Stadium” projesi, RedBird’ün en önemli önceliklerinden biri olmaya devam ediyor. Cardinale, yeni bir San Siro’yu hem kulübün hem de İtalyan futbolunun Premier League’in mali gücüyle rekabet edebilmesi açısından hayati bir dönüm noktası olarak görüyor.

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“Dört yıldır üzerinde çalıştığımız bu proje bir öncelik. Yeni San Siro, yeni tesisler inşa etmenin imkânsız göründüğü İtalya için önemli bir dönüm noktası. Serie A’yı ait olduğu seviyeye geri taşımanın bir yolunu bulmalıyız. Çünkü daha güçlü bir Serie A, daha güçlü bir Milan anlamına da geliyor” diye açıkladı.

“Premier League ile rekabet etmenin tek yolu, ekonomik yapımızı dönüştürmeye başlamak. Milan gibi bir kulübün ve taraftarlarının bu kalitede bir tesisi hak ettiğine inanıyorum. Bu stat, tüm bunların benim ve RedBird için ne kadar önemli olduğunun güçlü bir göstergesi. Yeniden en tepeye dönmek için mümkün olan her şeyi yapıyoruz. Stat konusunda ulaştığımız aşama önemli ama dünyada benim için Inter’e karşı kazanılacak bir derbi kadar değerli hiçbir stat yok.”

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Cardinale’den Milan derbisi öncesi iddialı mesaj

Yaklaşan derbiye ilişkin konuşan Cardinale, rakipleri Inter’den saygıyla söz ederken kazanma isteğini de ortaya koydu. Inter’in organizasyonunun gücünü kabul etti ancak aradaki farkın kapatılabileceğini vurguladı. Hedef hâlâ lig şampiyonluğu. Cardinale, Milan’ın üst üste galibiyetler alması ve rakiplerinin puan kaybetmesi hâlinde bunun son derece gerçekçi bir hedef olduğuna inanıyor.

“Kolay olmayacak ve bize hiçbir şey altın tepside sunulmayacak. Yarın neyin söz konusu olduğunu ve ne kadar güçlü olduklarını çok iyi biliyorum. Derbiyi sabırsızlıkla bekliyorum. Çok heyecanlıyım” Cardinal