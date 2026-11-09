AC Milan’ın genç yeteneği Alphadjo Cisse, sürpriz şekilde İtalya millî takımına çağrılmasını sağlayan çıkışının ardından büyük gurur duyduğunu dile getirdi. Milan’ın Genoa karşısında aldığı son galibiyette gol atan orta saha oyuncusu, kulübündeki etkileyici performansını Roberto Mancini yönetiminde millî takım düzeyine taşımak istiyor.

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Yükselen yıldız, millî takımdan gördüğü ilgiden gurur duyuyor

Cisse, Serie A'nın en heyecan verici genç yeteneklerinden biri olarak yerini hızla sağlamlaştırıyor. Milan formasıyla sergilediği çıkış, İtalya millî takımının teknik heyetinin de dikkatini çekti. İtalya'nın formasını giyme fırsatı, Mancini yönetiminde kulüp düzeyindeki etkileyici performansını millî takıma taşımak isteyen San Siro'nun yükselen yıldızı için kariyerinde büyük bir dönüm noktası olacak.

Millî takımdaki ilk maçına çıkma ihtimali hakkında konuşan Cisse, bu fırsatı değerlendirip teknik direktörü etkileme arzusunu gizlemedi. Milan'ın genç yıldızı, SportMediaset'e yaptığı açıklamada, “Çok istekliyim. Yeteneklerimi göstermek istiyorum. Umarım fırsat bulurum; orada olmak benim için büyük bir gurur kaynağı” dedi.

De Rossi'den Milan'ın genç yıldızına övgü

Cisse'nin millî takım kadrosuna alınması, Roma efsanesi Daniele De Rossi de dahil olmak üzere İtalyan futbolunun önde gelen isimlerinden övgü aldı. Eski orta saha oyuncusu, başkalarının gözden kaçırabileceği böylesi bir yeteneği seçen Mancini'nin büyük bir öngörü sergilediğini söyledi. Bir Dünya Kupası şampiyonundan bu sözleri duymak, kariyerinin sonraki aşamasına hazırlanan Cisse'yi açıkça etkiledi.

De Rossi'nin destekleyici sözleri kendisine aktarıldığında Cisse, “Hocaya elbette teşekkür ediyorum; Roma ve millî takım için harika bir oyuncuydu” dedi. Performanslarına yönelik ilgi giderek artsa da ayakları yere sağlam basıyor. Dışarıdan gelen beklentilere kapılmadığını vurgulayan Cisse, “Bir beklentim yok. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum; umarım millî takımda da işler iyi gider” ifadelerini kullandı.

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Serie A'daki etkileyici yükselişini değerlendirdi

Milan'ın son dönemde öne çıkan yıldızının değeri, bir kez daha belirleyici bir performans sergilemesinin ardından hızla arttı.Genoa karşısında kritik bir gol atan Cisse, Stadio Luigi Ferraris'teki bu golle sezon boyunca attığı gol sayısını sekize çıkardı. En üst düzeydeki deneyimi görece sınırlı olsa da genç orta saha oyuncusunun ortaya koyduğu performans, onu baş döndürücü geçen bu sezonda Serie A'nın en heyecan verici keşiflerinden biri hâline getirdi.

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Ani yükselişi ve bu sezon ulaştığı etkileyici rakamlar hakkında konuşan Cisse, mütevazı tavrını korurken yeteneklerine duyduğu güveni de dile getirdi. Cisse, “Sürpriz olup olmadığımı bilmiyorum ama bu istatistikleri beklemediğimi kesinlikle söyleyebilirim. Yeteneklerime inanıyorum ve daha da iyisini yapabileceğime eminim” dedi.

Milan'la kupa kazanmayı hedefliyor

Milan gibi köklü bir kulüpte hedef her zaman sezonu kupalarla tamamlamaktır. Cisse, San Siro'da oynamanın getirdiği beklentilerin ağırlığının farkında ve takımın mücadele ettiği her kupayı kazanmaya odaklandığını vurguluyor. Orta saha oyuncusu, ister Scudetto yarışı ister eleme usulü turnuvalar söz konusu olsun, takımın ikincilikle yetinmemesi ve galibiyetten daha düşük bir hedef koymaması gerektiğine inanıyor.

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Cisse, “Bence normal olan bu. Milan'da her zaman her turnuvayı kazanmayı hedeflemelisiniz. Bu konuda hiçbir şüphe olduğunu sanmıyorum” dedi.