AC Milan, San Siro'da Inter'i bulduğu fırsatları iyi değerlendirerek 3-1 mağlup etti ve şehir derbisinde üstünlüğü ele geçirdi. Diego Moreira ve Christian Pulisic'in öncülüğündeki müthiş ilk yarı hücumları karşısında Inter çaresiz kaldı.

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AC Milan, Derby della Madonnina'da taktik açıdan kusursuz bir performans sergileyerek Inter'i 3-1 mağlup etti. Doğrudan hücuma çıkmayı ve pozisyonları etkili biçimde sonuçlandırmayı ön planda tutan yüksek tempolu oyunuyla ilk on dakikada iki farklı üstünlük yakalayan Milan, Ruben Amorim yönetiminde şampiyonluğun gerçek adaylarından biri olduğunu gösterdi.

İlk yarıya Milan'ın geçiş oyunundaki üstünlüğü damga vurdu. Bu oyunun başlıca mimarı Diego Moreira'ydı. Alessandro Bastoni'nin 22. dakikada Inter adına farkı bire indirmesine rağmen Milan telaşa kapılmadı ve devre arasından önce iki farklı üstünlüğünü yeniden sağladı.

İkinci yarıda Milan, oyunu kontrol altında tutmayı başardı. Toplam 19 şutla karşılaşmasına rağmen Inter'i düşük gol olasılığı taşıyan pozisyonlarla sınırladı. Mike Maignan'ın yedi kurtarışı ve dirençli üçlü savunma hattı sayesinde Inter maça geri dönemedi.

Kaleci ve savunma

Mike Maignan - 9/10

Fransız millî kaleci, bu galibiyetin temel taşıydı. Kaleyi bulan sekiz şut ve 1,78'lik yenmesi beklenen gol (xGC) değeriyle karşı karşıya kalan Maignan, üstünlüğü korumak için yedi kritik kurtarış yaptı. Inter'in kullandığı 11 kornerde ceza sahasına hâkim olması, rakibin ikinci toplardan fırsat üretmesini engellemesi bakımından taktik açıdan önemliydi. Bastoni'nin kafa vuruşunda yapabileceği pek bir şey yoktu; bunun dışında hatasızdı.

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Strahinja Pavlovic - 7/10

Üçlü savunmanın solunda görev yapan Pavlovic, Djed Spence ve Andy Diouf'un koşularını takip etmekle görevlendirilmişti. Hava toplarında gücünü gösterdi ve 41. dakikada Martinez'in kurtarmasını gerektiren kafa vuruşuyla gole yaklaştı. Doksan dakika boyunca savunma disiplinini korudu.

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Koni De Winter - 8/10

De Winter, savunma bölgesinde istatistikleriyle öne çıktı ve 19 savunma müdahalesiyle maçın zirvesinde yer aldı. Altı ikili mücadele kazandı, kritik bir top çalma gerçekleştirdi ve Marcus Thuram'ın karşısındaki başlıca engel oldu. Pozisyon alışında örnek bir performans sergileyerek sahipsiz topları sürekli topladı ve savunmanın merkezinin aşılmasına izin vermedi.

Mario Gila - 7/10

Gila, üçlü savunmayı sağlam ve gösterişten uzak bir performansla tamamladı. Topu etkili biçimde kullandı ve ikinci yarıda Inter'i zorlayan derin savunma hattında önemli rol oynadı. De Winter ile kurduğu iletişim, Milan'ın Inter'in yoğun baskı kurduğu dönemleri atlatmasına yardımcı oldu.

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Orta saha

Diego Moreira - 9,5/10

Sağ kanat beki pozisyonunda maçın seyrini değiştiren bir performans sergiledi. Hücumdaki yaratıcılığın merkezinde yer alan Moreira, iki asist yaptı ve 43. dakikada skoru 3-1'e getiren kritik golü attı. Kanattan yaptığı ortalar ve 43. dakikadaki sert frikiği de dâhil olmak üzere duran toplardaki tehdidi, Inter'i savunmada kalmaya zorladı. Oyundan çıktığı son dakikalara kadar Milan'ın kontra atak tehdidinin başlıca itici gücüydü.

Luka Modric - 8/10

Tecrübeli orta saha oyuncusu, yüksek tempolu bir derbide ihtiyaç duyulan soğukkanlılığı sağladı. Milan daha az topa sahip olmasına rağmen Modric, 74 pas girişiminin 67'sinde isabet bularak oldukça verimli oynadı. Milan topu her kazandığında tempoyu belirledi ve son düdüğe kadar geçişlerin kusursuz biçimde yönetilmesine yardımcı oldu.

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Sankhoun Diawara - 7/10

Diawara, Modric'in yanında gereken mücadele gücünü sağladı. Asıl görevi rakip atakları kesmek ve üçlü savunmayı korumaktı. Hakan Calhanoglu ve Nicolo Barella'ya baskı yapmak için yorulmadan çalışarak Inter'in yaratıcı orta saha oyuncularına ara pası atmak için çok az zaman bıraktı.

Yunus Musah - 7/10

Musah'ın atletizmi sol kanatta büyük önem taşıdı. Pavlovic'e destek olmak için disiplinle geriye döndü ve Maignan'ın uzun paslarında bir seçenek sundu. Baskı altında topu taşıyabilmesi, Milan'ın ikinci yarıda yoğun baskı karşısında kendi yarı sahasından çıkmasına yardımcı oldu.

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Hücum

Christian Pulisic - 8/10

Pulisic, 4. dakikadaki fırsatçı golüyle maçın gidişatını belirledi. Hücum bölgesindeki hareketliliği etkiliydi; Moreira ve Rabiot'ya alan açmak için Inter savunmacılarını sık sık yerlerinden uzaklaştırdı. Yorucu bir performansın ardından 82. dakikada oyundan çıktı.

Adrien Rabiot - 8/10

İleri uçta görevlendirilen Rabiot, taktik açıdan son derece isabetli bir tercih olduğunu kanıtladı. 10. dakikada ikinci golü attı ve duran toplarda ceza sahası içinde fiziksel gücüyle sürekli tehdit oluşturdu. 1,00'lık kaleyi bulan şutlardan beklenen gol (xGOT) değerine ulaşması, o gün bitiricilikte ne kadar etkili olduğunu yansıttı.

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Goncalo Ramos - 6/10

Gol atamasa da Ramos, hücumun önemli dayanak noktasıydı. Inter'in stoperleri Akanji ve Bisseck'i meşgul ederek Pulisic ile Rabiot'nun savunma ile kanat arasındaki alanlarda oynamasına imkân tanıdı. Takım için yaptığı koşular, 3-4-2-1 sisteminin taktik başarısında kilit rol oynadı.

Yedekler ve teknik direktör

Alphadjo Cisse - 6/10

82. dakikada Pulisic'in yerine oyuna girdi. Uzatma dakikalarında bir fırsat yakaladı ancak şutu kaleyi bulmadı. Galibiyetin korunmasına taze enerji kattı.

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Ardon Jashari - 6/10

Orta sahayı güçlendirmek için 82. dakikada Musah'ın yerine oyuna girdi. Disiplinini korudu ve Inter'in son baskısı sırasında Milan'ın düzenini sürdürmesine yardımcı oldu.

Davide Bartesaghi - Not verilmedi

83. dakikada Diawara'nın yerine oyuna girdi. Maç istatistiklerini kayda değer biçimde etkileyecek kadar süre bulamadı.

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Omari Hutchinson - Not verilmedi

Son dakikalardaki kontra ataklara hız katmak için 89. dakikada Moreira'nın yerine oyuna girdi.

Filippo Terracciano - Not verilmedi

Savunma hattına bir oyuncu daha eklemek için 89. dakikada Ramos'un yerine oyuna girdi.

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Ruben Amorim 9/10

Getty Images

Amorim, Cristian Chivu'ya karşı taktik mücadeleyi açık biçimde kazandı. Inter'in topa sahip olmadaki gücünü görerek geçişlerdeki hızı en üst düzeye çıkaran dirençli bir 3-4-2-1 düzeni kurdu. Moreira'yı kanatta, Rabiot'yu ise ileri uçtaki ara bölgede başlatma kararı, ilk yarıda üç gol ve unutulmaz bir derbi galibiyeti getirdi.